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不遵守保持社交距離的領袖 下場會和強生一樣？

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普（前）27日在白宮橢圓辦公室簽署總額2兆美元的經濟振興方案時，辦公桌後面狹小的空間裡擠了15名政府官員和國會領袖。美聯社
美國總統川普（前）27日在白宮橢圓辦公室簽署總額2兆美元的經濟振興方案時，辦公桌後面狹小的空間裡擠了15名政府官員和國會領袖。美聯社

英國首相強生27日宣布他已感染新冠病毒，他在四天前宣布全英國人民除非必要待在家中，而且要保持社交距離，並禁止兩人以上的聚會。不過，他本人並未嚴格遵守保持社交距離，仍與首相府的親近幕僚，以及衛生大臣韓考克和英格蘭首席醫官惠提有近距離接觸，韓考克已宣布感染，惠提也已出現症狀。

而在大西洋的對岸，美國總統川普也不甩保持社交距離這一套，之前每次開記者會，身旁都有一堆官員簇擁著。CNN報導，川普27日在白宮橢圓辦公室簽署美國史上最大筆、總額2兆美元的經濟振興方案時，內閣部長、國會共和黨領袖和防疫小組要員都到齊，總共15人，擠在他辦公桌後面狹小的空間裡。

但川普和美國聯邦衛生單位不是要求避免10人以上的集會嗎？川普帶頭在白宫做了最糟糕的示範。

除了人數違反規定外，總統辦公室內的16人年齡偏高，也讓人捏把冷汗。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，65歲以上為高危險群，而當天擠在總統辦公室官員的平均年齡為65.8歲。

不過，全球領袖中也有防疫模範生。義大利總理孔蒂開記者會時，與官員和記者都隔得遠遠的。德國總理梅克爾已居家隔離，她在隔離前召開記者會，也與官員和記者隔得很遠。

紐約時報報導，英國首相強生之前對疫情最漫不經心。他3月初在記者會上說，他視察一家收治新冠肺炎病患的醫院，「我與每個人握手，你們會樂於知道，我繼續與人握手」。

強生堅稱他採納科學和衛生顧問的建議，「延後」實施保持社交距離措施，他的政府甚至公開討論「集體免疫」（herd immunity）理論，也就是讓病毒傳播，等到大部分的人產生抗體後，面對第二波疫情會有更強的抵抗力。

直到倫敦皇家學院一份報告警告，英國可能會有25萬人死於新冠病毒後，強生才醒過來，宣布嚴格的保持社交距離措施，但顯然已來不及，也害他自己染疫，成為「集體免疫」的實驗品。

社交 強生 記者會

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