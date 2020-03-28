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川普下令增產呼吸器 暗批紐約州長不感恩

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普27日舉行疫情說明會。取自白宮直播畫面
美國總統川普27日舉行疫情說明會。取自白宮直播畫面

美國總統川普27日舉行疫情說明會，隔空與紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）就呼吸器數量交火，川普質疑地方政府要的數量太多。川普表示，通用汽車（GM）將投入生產呼吸器，且這段時間以來，聯邦不斷將呼吸器送往各州，接下來還會依各地需求派發，他說，「州長應心存感激而非傳達不實訊息」，暗批葛謨。

川普表示，因應疫情，各地都需要呼吸器，就連他今日和英國首相強生（Boris Johnson），強生也提到希望美國支援呼吸器給英國，其他還有西班牙、義大利與德國等，都有相同需求，「他們都是美國的好朋友」。

川普表示，在此之前已向各地派發數千台呼吸器，在民間企業投入增產後，接下來每年增加2.9萬台呼吸器，未來100天內，還會另外得到10萬組。

川普表示，波音公司正在生產適合醫療人員使用的塑膠面罩，且波音承諾提供3架貨機遞送醫療器材到各地；他並簽署行政命令授權召集100萬名陸海空等後備軍人，準備應對緊急狀況。

另外，有關川普日前提到希望在復活節前，公布最新的社交距離指導原則，用以重啟國家經濟。川普27日表示，預計30日、31日和新冠肺炎疫情工作小組的專家們討論此事。

川普 疫情 強生

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