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「台北法案」生效 陸外交部耿爽：堅決反對赤裸裸的霸權主義
美國總統川普今日簽署「台北法案」使之生效，大陸外交部發言人耿爽今日表示，陸方對此表示強烈不滿與堅決反對，該法案嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。
耿爽在今日的大陸外交部例行記者會上指出，世界上已經有180個國家與大陸建交，美國早在四十多年前就在一個中國的原則基礎上同中國建立外交關係，上述法案卻公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是赤裸裸的霸權主義邏輯。
耿爽指出，大陸敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國與大陸發展關係，否則必將遭到陸方的堅決反擊。
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