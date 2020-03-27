海軍爆確診後避免社交接觸 放寬「髮長」要求

美軍一些嚴格規定在新冠病毒疫情爆發期間，每一天都有些許放寬，對部分海員來說，這項改變明顯可見：他們可以留較長的頭髮。美國海軍18日宣布，賦予指揮官自由裁量權責，可暫時放寬男性與女性海軍軍人髮長規定，維持「社交距離」以防止病毒傳播。

現有海軍頭髮長度準則是男性髮長不能長過四英吋，頭上裝備取下後，頭髮不能觸及耳朵、衣領或眉毛以下。女性海軍頭髮不能長至衣領背後邊緣以下。海軍參謀長諾埃爾(John B. Nowell)致信海軍袍澤表示，指揮官可允許士兵稍微增加頭髮長度，以及兩側、頭頂及後腦的髮量。

目前尚未立即清楚，美國軍方其他部門是否也正在放寬其軍人頭髮長度規定。陸軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊皆未對此做出回應。

不過，海軍軍方表示，此次髮長規定改變，並不適用在鬍鬚剃除、鬢角與髮型要求，軍艦理髮師將繼續依照指揮官制訂規則，替海軍軍人進行理髮。

海軍也宣布將取消春天進行的定期體能評估活動，並延後進階考試，力圖減少病毒傳播。根據Military.com網站報導，在海軍宣布至少出現八例新冠病毒病例之後，軍方採取了預防措施。