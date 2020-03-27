商標也防疫 麥當勞標誌M「保持社交距離」

麥當勞等企業推出保持社交距離商標。 取材自推特 麥當勞(McDonald`s)、可口可樂(Coca-Cola)、奧迪(Audi)、 福斯汽車(Volkswagen)等知名企業，為了配合新冠病毒大流行之際應該「保持社交距離」(social distancing) 的抗疫守則，紛紛推出特製版商標。

消費者原本熟悉的企業商標，現在突然出現不一樣的新版本，話題十足。不過，設計界的專家分析，現在採行如此策略，有利有弊。

向來熱鬧但如今卻變得冷清的紐約時報廣場，可口可樂正在刊登每個字母都刻意分開的新版商標廣告，並打上標語：「分隔開來是保持聯絡的最好方式。」

全球品牌策略機構Siegel+Gale執行創意總監塞勒斯(Douglas Sellers)對有線電視新聞商業網(CNN Business)指出：「當今全球各地出現的狀況，絕非玩笑事。」

塞勒斯說，企業把自家商標改成符合社交距離標準的新版造型，會透露出淡化問題嚴重性的意味。但他也說：「改變商標造型的過程當中所投入的創意、熱忱，還有基於想要幫助他人、教育社會大眾為出發點的考量，外加希望確實做到保持人與人之間實際距離，都是值得肯定的。」

「廣告年代」(Ad Age)雜誌總編輯布拉克爾(Brian Braiker)表示，如今的時機之下，品牌廠商應該要提供「真實且有意義的服務」才是，例如像休閒品牌蓋普(Gap)一樣，投入為醫護人員製作口罩的生產行列，或者也可以效法精品集團路易威登(LVMH)，開始生產「乾洗手」手部酒精消毒凝膠。

布拉克爾指出，品牌與廠商應該要了解目前的情勢，不要多嘴，做些真正有實際助益的事，才是唯一的可行之道。

他分析：「大家看到像麥當勞、可口可樂等品牌，把原本商標裡的標誌距離間隔拉開，只為了展現跟民眾團結一致的態度，其實讓人看了反而覺得不是滋味。」