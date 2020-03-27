紓困資金不撥來 郵局6月可能崩潰

民主黨國會眾議員呼籲國會的疫情紓困法案為郵局提供資助，眾院監督委員會主席卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney)警告說，如果國會不立即為郵局提供數百億元的資金，以應對新冠疫情的衝擊，郵局將熬不過今年夏天，6月就可能崩潰。

馬隆尼聲明說：「國會本周得到的簡報顯示，郵局系統的郵件投遞量出現大幅下降，如果不能立刻得到國會和白宮的幫助，郵局將無法撐過今年夏天。」維吉尼亞州的民主黨籍聯邦眾議員康諾利(Gerry Connolly)也簽署了馬隆尼的聲明。

馬隆尼表示，郵局的郵遞量大幅減少，國會若不干預，今年夏天郵局就可能關門。而郵局如果倒閉，將對數百萬靠郵購獲得處方藥的民眾造成嚴重傷害，尤其是鄉村地區的居民。郵局倒閉還將影響到郵寄選票的選民。

馬隆尼和康諾利指出，國會眾院的2兆5000億元的疫情紓困法案中，應為郵局提供250億元緊急資助，並取消郵局110億元的債務。眾院的法案撤銷郵局30億元的舉債高限，將其借債高限提高到150億元。法案還規定郵局今後應把藥品郵寄視為優先。

馬隆尼和康諾利表示，如果郵局的業務受到新冠疫情的影響，眾院的紓困法案還應允許郵局設立臨時投寄站，和採用靈活的雇人政策。

根據國會1970年制定的「郵政重組法案」，郵局轉為美國政府內部的獨立機構，主要是自籌資金和自主經營；但郵局的業務在網路時代受到沈重打擊，郵寄量大幅下降。此外自2006年以來，郵局每年還要為郵政員工至少提供55億元的退休福利。