不再踩煞車？ 北美車廠4月要復工

因新冠疫情而停工的福特、飛雅特克萊斯勒、本田和豐田汽車公司，26日分別採取措施，準備在4月上旬或中旬重新啟動北美工廠，以恢復汽車廠商的財源。

由於員工擔心在工廠的工作站與其他人貼近工作感染病毒，各種工廠被迫關閉；在工會施壓下，底特律三大汽車公司在美國的工廠都在一周前停工。

就像其他企業一樣，汽車公司正試圖小心翼翼的度過新冠危機；福特說，它希望重新啟動北美五座裝配工廠，4月6日墨西哥一座工廠率先復工，4月14日美國的四座工廠也將開工。

復產的大多數工廠生產福特皮卡、SUV、貨車和商用卡車。福特北美公司總裁加爾霍特拉(Kumar Galhotra)在聲明中說，這些工廠將包括「保護回廠勞工的其他安全措施」，以免感染新冠病毒。

但是，代表福特工廠5萬6000名員工的聯合汽車工人工會(UAW)，立刻對這種計畫提出質疑。

工會說，UAW繼續審慎檢討工廠恢復作業的決定，尤其是那麼早就復工。

本田打算4月7日讓美國和加拿大的工廠復工，比原定計畫延後一個星期。豐田預定4月20日重新啟動北美工廠。飛雅特克萊斯勒的美加工廠，打算根據各州限制和工廠的準備狀態，在4月14日復工。

通用汽車則表示它尚未決定何時復工。大多數汽車廠商都表示它們將密切注意疫情，在必要時調整決定。

新冠疫情嚴重各行各業的生意。Edmunds汽車網站預期今年3月的汽車銷售量比去年減少將近36%。

除了美國和墨西哥的五座車廠之外，福特也希望同時重新啟動一些零組件工廠，包括疫情嚴重的密西根州的四座工廠。

福特表示它將加強防疫措施保護工人， 細節將在稍後公布。

底特律地區兩個醫院系統的13座醫院現有1000多名新冠病患，患者多得迫使它們把手術室變成加護病房。

傳染病專家說，到4月14日，疫情的發展趨勢，以及工廠是否能在讓員工保持「社交距離」的情況下安全作業，會較為明確。