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紐約醫院快崩潰了！垃圾袋當防護服、男護士染病亡

世界日報 / 記者洪群超／紐約報導
前疾病管制局長蘇益仁說，美國雖然經濟很發達，但醫療體系很脆弱；疫情若失控，對全世界的經濟影響將會非常大。圖為美國紐約時代廣場。中新社
前疾病管制局長蘇益仁說，美國雖然經濟很發達，但醫療體系很脆弱；疫情若失控，對全世界的經濟影響將會非常大。圖為美國紐約時代廣場。中新社

新冠肺炎疫情的迅猛發展，紐約市26日晚間已約2萬2千人確診，死亡人數超過280人，左支右絀的醫療系統臨近崩潰，多家收治新冠肺炎病人的醫院防護用品近乎消耗殆盡，醫護人員甚至需用垃圾袋自製防護服；一名48歲的男護士在工作中感染新冠肺炎，搶救一周後離世，同僚認為醫院無法為前線醫護提供防護用品，要為他的死亡負責。

48凱利不治 另有四位同事也確診新冠

48歲的凱利(Kious Jordan Kelly)是西奈山醫院西區分院(Mount Sinai West)助理護士長(assistant nursing manager)，兩周前確診感染新冠肺炎，17日住院搶救，一周後不治身亡。

凱利的妹妹雪蓉(Marya Sherron)向「紐約郵報」表示，家屬相信他是在醫院工作中被感染，「他告訴我確診新冠肺炎，當時已住進加護病房，但他覺得情況還好，從沒想過會到如此嚴重地步。」

雪蓉表示，哥哥除了有較嚴重的哮喘外，身體一直健康。

雪蓉回憶，哥哥染病後不久說話困難，只能通過短信與家人交流，約一周前病情惡化，再也沒有回覆信息，「我試圖聯絡他多次，但醫生說他已戴上呼吸器。」

直到24日晚11時許，院方通知家屬，凱利已回天乏術。

西奈山是紐約市設施最完備大型醫院

凱利在西奈山醫院西區分院的多名同事指出，一線醫護缺乏口罩、防護服、護目鏡等必須防護品，是造成凱利染病且不治身亡的元凶；和凱利一同工作過的同事中，已至少四人也確診新冠肺炎。

西奈山醫院系統是紐約市最大且設施最完備的大型醫院，但在此次新冠肺炎疫情下，跟其他醫院一樣面臨醫療防護用品短缺的窘境；此前，三名凱利生前工作的西區分院護士以垃圾袋自製防護服的照片，在社交媒體上廣傳。

多名醫護匿名向媒體表示，該院防護用品已消耗殆盡，醫生、護士不得不反覆使用本為一次性使用的口罩，在救治新冠肺炎病患和非新冠肺炎病患之間，也無法更換口罩、眼罩及防護服等用品；凱利生前的同事亦直指防護的缺乏，是造成他染病死亡的主因，「他本不應落得如此下場，醫院要為此負責任。」

長期照護的癌患家屬讚凱利是「天使」

西奈山醫院發表聲明，對凱利的去世表達深切哀悼，「我們失去一位熱心的同事、朋友和無私奉獻的醫護。」今年1月，凱利長期照護一名晚期乳腺癌患者，被家屬盛讚為「天使」，以優秀醫護典型登上西奈山醫院系統的網站。

面臨大爆發式的疫情發展，紐約市接收新冠肺炎病患的幾個醫院已陷入崩潰邊緣，醫護人員沒有足夠防護用品，確診病患也缺乏所需搶救設施。

醫院急加蓋臨時停屍間、開來急凍卡車

皇后區艾姆赫斯特醫院外已停有一輛急凍卡車，用於暫時安放屍體；曼哈頓的表維醫院、皇后區布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)等收治新冠肺炎患者的醫院，也在緊急加蓋臨時陳屍房。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)26日上午在每日疫情記者會上被問及醫護防護用品急缺時回應，的確有些醫院出現護士只能穿垃圾袋改裝防護服的窘境，「我們已經和一些醫院取得聯繫，過去幾天可能出現分發不暢」；他表示，州府目前有足夠的防護服，若有醫院仍缺乏，會立即提供。

新冠肺炎 紐約

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