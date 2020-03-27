「避疫」在家上班 白人、亞裔最多

根據美國勞工部勞動統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據，亞裔和白人雇員能選擇在家辦公的比重最大，遠高於非洲裔和西語裔，且不易在家辦公行業多為運輸、交通、零售和服務業，在當前新冠肺炎疫情紐約州府要求民眾「居家避疫」政策下，只有必要行業工作人員可以出門上班，必要行業除醫療外多為運輸、交通和零售業，而這些人員中非洲裔和西語裔構成比重明顯較高。

勞動統計局數字顯示，2017至2018年間全美可遠程居家辦公者中，亞裔占37%，白人占29.9%，非洲裔占19.7%，西語裔則僅占16.2%，低收入者的工作靈活性最低，只有9.2%的收入在最低層25%的人可以遠程辦公，該數字在收入為25%最高層的人中達61.5%。

無法居家辦公行業多位服務業和娛樂業，只有8.8%在這兩個領域工作的人可以在家辦公，而相比之下，有50%在金融、商業資訊和信息技術業工作的人員可以居家辦公；更嚴重的是，那些需要在學校關門期間為家中孩童提供照顧的家長中，只有34.9%的人可以遠程辦公，更令這些人群無法兼顧工作和家庭。

此外，服務業和零售業等仍需要上班的必須行業工作人員同樣很難在工作中保持社交距離，根據24日在社交媒體上廣為流傳的一段視頻顯示，當日清晨5時半從布朗士開往曼哈頓的地鐵車廂中，由於大都會捷運署(MTA)員工數量減少、車次減少，導致車廂內乘客擁擠，無法保證6呎社交距離，而該車廂內乘客也多以西語裔和非洲裔為主。

在紐約曼哈頓華埠一家藥房工作的曾Michael表示，如今藥房照常營業，不過員工減了三分之一，他每天上班「都是冒著生命危險」，雖然口罩早已售罄，但還是有人來詢問購買，也有不少人購買常用藥、體溫計和消毒用品。