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你我真正知道的有多少？新冠肺炎Q&A

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國家衛生院（NIH）上個月公開的、電子顯微鏡下的2019新型冠狀病毒。 美聯社
美國國家衛生院（NIH）上個月公開的、電子顯微鏡下的2019新型冠狀病毒。 美聯社

口罩、洗手，那一個更重要？我家的狗會不會傳染給我？要打敗新冠肺炎疫情，先要正確了解疫情。美國財經媒體《彭博資訊》製作了以下考題，測驗讀者對新冠病毒（Covid-19）的相關知識了解有多少，看看你能答對幾題？

1. 2019新型冠狀病在人體之外，可以存活多久？

A. 在空氣中以及物體表面1周

B. 幾小時到幾天

C. 最長可達2.5周

2. 預防感染更重要的是應該....

A. 勤洗手

B. 戴口罩

3. 確診者中，有多少比率只有輕度或中度症狀？

A. 20%

B. 40%

C. 80%

4. 考你一個英文字，以下何者是fomite？

A. 醫療級消毒劑

B. 受汙染的物體或表面

C. 疾病帶原者

D. 增強免疫補充品

5. 跟生病的人至少該保持多少安全距離？

A. 30公分

B. 1公尺

6. 金融市場因為疫情爆發產生劇烈震盪，美股抛售潮在3月創下哪個紀錄？

A. 最快速的下跌20%

B. 到達歷史最低水準

C. 導致最長市場關閉

D. 最多股票下市

7. 全球政府和央行總共承諾要拿出多少錢來刺激受創的經濟？

A. 1兆美元

B. 近2兆美元

C. 至少3兆美元

8. 新冠病毒疫曲最快何時可以問市？

A. 至少12個月

B. 大約16周

9. 哪一類的人演變成重症的風險最高？（複選題）

A. 孩童

B. 60歲以上年長者

C. 懷孕婦女

D. 既有疾病健康有狀況的人

10. 我家養的狗狗會傳染新冠病毒給我嗎？

A. 會

B. 不會

11. 美國總統川普告訴美國人，新冠病毒在熱天氣裡傳播可能變慢。這病毒可以在炎熱和潮濕的氣候下散播嗎？

A. 可以

B. 不可以

以下是解答：

1. B, 

2. A, 

3. C, 

4. B, 

5. B, 

6. A, 

7. C, 

8. A, 

9. B、D, 

10. B, 

11. A

疫情 口罩 新冠肺炎

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