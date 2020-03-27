移民拘留中心爆新冠肺炎確診 「快放人」呼聲高

隨著移民拘留中心出現至少一名新型冠狀病毒確診案例，維權團體擔心拘留中心擁擠的宿舍與整體條件恐加速傳播，不少移民要求在拘留中心外等待裁決，也讓川普政府逐漸感受到釋放移民的呼聲與壓力。

美國移民拘留中心有約3萬7000名移民，拘留者與其維權者表示，許多人因為年齡與先前健康情況，恐成新冠肺炎高風險族群；除此之外，拘留中心宿舍經常是開放房間，每張床間隔三呎，而且也欠缺口罩等其他保護裝備。

聯邦移民及海關執法局(ICE)在麻州布立斯托郡(Bristol County)監獄拘押170人，其中一名54歲義大利移民巴蒂斯托提(Marco Battistotti)表示：「根本不可能保持冷靜，大家都很慌張並處於恐懼之中。」

遭拘捕者表示，移民中心的防疫措施不足，大家待在小房間內沒有足夠空間保持社交距離，有時他們還要自己打掃，但卻沒有充足的清潔用品。

巴蒂斯托提與其他約100名拘留者簽署一封當地律師的連署信，該信中詳述拘留中心的情況，他們要求獲釋並在監獄外等待移民案件裁決。

ICE於17日宣布一名拘押在新澤西州的31歲墨西哥移民確診感染新冠肺炎，ICE隨後宣布採取步驟保護拘押中心的職員與移民，但並未說明這項計畫是否會因為疫情爆發而評估釋放移民。

川普政府也試圖平衡對移民的強硬政策與其防疫措施，ICE先前宣布會「暫時調整」措施，主要逮捕對象為有公安危險或者有犯罪紀錄必須強制拘押的移民。

維權團體也要求洛杉磯法院下令難民重新安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)，釋放約1200名無證或無家長陪同的孩童；維權者表示，紐約有兩處移民中心有兩名職員新冠肺炎確診，目前不清楚總共有多少遭拘留的移民面臨高感染風險。