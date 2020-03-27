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美人口成長創百年來最低 疫情若烈恐成負數

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合26日電
普查局最新資料顯示，德州人口成長迅速，休士頓是近十年來美國人口成長率最高的城市之一。圖為休士頓的城市景觀。 美聯社
普查局最新資料顯示，德州人口成長迅速，休士頓是近十年來美國人口成長率最高的城市之一。圖為休士頓的城市景觀。 美聯社

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)26日公布的最新資料顯示，由於出生率持續下降和死亡率加速上升，導致全美人口成長率創下自1919年以來最低。

該調查取自於2019年7月以前12個月內的人口統計，也就是在新冠肺炎疫情爆發之前；專家更預測，若新冠肺炎提升死亡率，全美人口數將面臨有史以來首次的負成長，尤其若移民人口持續下降可能會使負成長的狀況更為嚴重。

主導該調查的人口分析師為新罕布夏大學(University of New Hampshire)的人口統計學家強森(Kenneth Johnson)，他表示：「若疫情加劇，國內的死亡人數將可能首次超越出生人數。」

自經濟大蕭條(Great Recession)以來出生率就持續下滑，這也代表國人對促進生育已經不再有動力，雖然移民進而成為國內人口成長的另一個主要來源，但近年移民人口成長也開始趨緩；加上二戰後嬰兒潮時代出生的人口，這些年來已經逐漸逝去，又藥物過量致死率持續攀升，因此若新冠肺炎的疫情持續加重，對人口成長將造成極大威脅。

該調查結果指出，該年度的出生人數為379萬，死亡人數為283萬，為自然成長人口數幾十年來首次低於100萬；加上該年度移民人數為59萬5348人，和2016年相比幾乎減少一半，該年度人口成長率僅0.48%。

此外，該調查也提供一般社區和大都會社區的人口分析；「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)首席人口統計學家弗雷(William Frey)發現，紐約、洛杉磯和芝加哥等較吸引年輕人移入的都會城市，人口數自2017年也開始呈現下滑，去年更流失超過六萬人。

然而，部分城市包括德州達拉斯、休士頓、鳳凰城、亞特蘭大、以及華盛頓特區，卻在近十年來人口成長率達到最高；而中型都會區如拉斯維加斯、北卡羅來納州夏洛特市、華盛頓州西雅圖、德州奧斯汀等，人口也有上升的趨勢。

新冠肺炎 移民

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