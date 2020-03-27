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美鷹派拒調降中國進口醫療用品關稅 搞貿易戰反自傷？

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
儘管疫情吃緊，美國總統川普政府裡的鷹派仍抗拒調降中國進口醫療用品的關稅。法新社
儘管疫情吃緊，美國總統川普政府裡的鷹派仍抗拒調降中國進口醫療用品的關稅。法新社

僅管美國的新冠肺炎確診人數飆升，已超過中國大陸和義大利，成為全球案例最多的國家，但川普政府裡的強硬派人士仍設法避免調降中國進口醫療用品的關稅，不顧來自醫護人員和恐慌民眾的強大壓力。

南華早報報導，多位前美國官員和分析師認為，打過漫長的美中貿易戰並簽下第一階段協議後，川普政府的鷹派不肯開先例，想儘可能久的堅守防線。他們擔心，讓步可能破壞他們的對北京的強硬貿易立場，川普將之視為11月勝選連任的基石。

美國全國對外貿易理事會副會長夏拉說，川普政府內部進行辯論，「不能無償給中國東西，以及該如何繼續推進。本來是要對中國人來硬的，如果美國開始片面放寬協議，會破壞整個計畫」。

川普政府僅做出些微讓步，在3月10日和12日暫時且低調的取消中國進口醫療防護裝備、手套和護目鏡等商品的關稅。

上述減免不含相對較小比例的其他中國進口醫療用品。包括價值11億美元、可能有助治療新冠肺炎的產品，仍需按川普規定的課徵25%關稅，另外33億美元的關鍵健康照護產品要課7.5%的關稅。

批評者認為，美中長期貿易戰和高關稅的影響不只是商品編碼的問題，還可能造成人命損失，現應快速廣泛的調降關稅。華盛頓彼得森國際經濟研究所經濟學家鮑恩說：「如果策略是在最需要的時候，和最大醫療設備供應國中國不相往來，問題會很大。」

法律事務所Akin集團合夥人威廉斯表示：「我相信美國有正當理由對中國採取較強勢的政策。但我擔心我們做得太過了。」

鮑恩說，與歐洲相比，美國的準備不足「有點是因為貿易戰而自找的。我們對所有這些產品課徵關稅。」

但儘管許多人相信眼下的危機需要全球合作，川普政府和國會的領導人物卻認為，這是一個可以削弱與中國的紐帶、減少全球貿易流量、將責任歸咎於北京的良機。

而美國和歐洲的關係因為川普的關稅、不友善言論漸行漸遠，加上各國管制醫材出口，美國想從歐洲進口也有困難。

川普 新冠肺炎 貿易戰

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