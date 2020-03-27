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挺台鞏固邦交 「台北法案」川普簽署生效

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普26日簽署生效台北法案，法案內容為挺台鞏固邦交與國際參與空間。本報資料照片
美國總統川普26日簽署生效台北法案，法案內容為挺台鞏固邦交與國際參與空間。本報資料照片

美國總統川普26日簽署「台北法案」（TAIPEI Act），旨在強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣維繫邦交，支持台灣參與國際活動，推動雙方經濟貿易談判等。

提案的聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）與昆斯（Chris Coons）隨即發布新聞稿表示，很高興川普簽署此法，美國應盡一切努力支持台灣在國際舞台的地位，這部法案也對世界各國傳達一強烈訊息，支持中國大陸破壞台灣須承擔後果。

白宮公布，川普26日簽署三個法案，包括「台北法」；白宮指出，「台北法案」要求國務院向國會報告，關於美國政府採取何種方式鞏固台灣與印太地區夥伴的邦交關係，以及對破壞台灣安全或繁榮的國家，美國政府如何調整其交往政策。

我駐美代表處發布新聞稿指出，由於中國大陸持續誘迫我邦交國轉向、罔顧我醫衛人權，打壓我參與「世界衛生組織」（WHO）因應新型冠狀病毒疫情工作，「台北法案」的制定對拓展台灣國際空間及強化台美關係殊具正面意涵。

根據法案內容，「國會意見」認為美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往；對於嚴重損害台灣安全與繁榮的國家，考慮美國外交政策利益之立場，並與國會諮商過後，可考慮「調整」美國與他國交往的原則。

經貿部分，美台為強健的經濟夥伴關係，強化經濟關係將有助美台雙方經濟成長；若美國貿易談判代表要強化美台雙邊貿易經濟關係，需與國會進行諮商。

在參與國際組織方面，國會意見認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。

法案上路後1年內，與法案公布後前5年，國務卿每年都需向參、眾兩委員會報告進度，說明執行情形。

賈德納等議員去年5月主導的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act「台北法案」），經委員會審查後，參院院會10月29日一致同意通過；參院版在10月底送交眾院委員會審查後，本月4日提交眾院表決通過，11日參院再度一致同意（unanimous consent）確認兩院版本一致，16日送白宮，川普26日簽署生效。

台北法案 白宮

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