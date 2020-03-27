失業人數暴增300萬 白宮：經濟恢復得花數周數月

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

新冠肺炎蔓延衝擊美國經濟，最新請領失業救濟金人數衝上328萬人次，對此，白宮幕僚康威和白宮經濟顧問庫德洛均表示「不意外」，此時國會通過振興經濟方案更為重要；庫德洛說，要花數周或數月來恢復，可以確定的是，不用花上幾年。

康威（Kellyanne Conway）與庫德洛（Larry Kudlow）26日先後在白宮受訪。

被問到失業人數，庫德洛表示，他討厭看到這個數字暴增，但每個人都知道會因此（指新冠肺炎疫情）遭受重大打擊，包括股市。

庫德洛表示，接下來這一季很艱困，且是一個巨大挑戰。若今天就能簽署振興經濟的法案，就能開始幫助失業者和小商家。康威也表示，希望今天就能讓總統簽署法案。

記者詢問何時經濟能恢復，庫德洛說，可能要數周或數月，可以肯定的是不是數年。

至於川普總統提到希望在復活節前能重啟美國經濟運作，康威表示，總統的聲明令人振奮，至於實際是哪一天，總統一定會依據數據事實來決策。

被問到川普總統停止稱呼新冠肺炎病毒為「中國病毒」，康威說，疫情蔓延這段期間以來，包括媒體在內的每個人都對這個病毒有不同稱呼，短期內對這個病毒的稱呼也是變來變去。

新冠肺炎 失業

延伸閱讀

美史最大紓困案 參院過關

美參院全票通過2兆美元抗疫刺激方案 眾院周五投票

川普再喊復活節前復工 美專家語帶保留

庫德洛：美政府可能考慮入股需紓困企業

相關新聞

美史最大紓困案 參院過關

美國聯邦參議院廿五日深夜以九十六票贊成、零票反對的壓倒性票數，通過總額兩兆美元（約新台幣六十點五兆元）的美國史上規模最大振興經濟法案，以因應新冠肺炎疫情引發的經濟與公衛危機。此案現在送往眾院，可望廿七日透過口頭表決通過，再送交美國總統川普簽署生效。

鮑爾信心喊話：寬鬆彈藥未用盡

美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日接受電視訪問，他表示，美國經濟可能已陷入衰退，但為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed將繼續強力支持美國經濟體系內的信用流通。美元指數26日盤中應聲重貶1.2%，報99.872。

失業人數暴增300萬 白宮：經濟恢復得花數周數月

新冠肺炎蔓延衝擊美國經濟，最新請領失業救濟金人數衝上328萬人次，對此，白宮幕僚康威和白宮經濟顧問庫德洛均表示「不意外」...

美經濟恐現猛爆性衰退

美國上周首度申領失業救濟金人數暴增至328.3萬人，創下歷史新高，主因企業停工及裁員以因應新冠肺炎疫情擴散。這是疫情衝擊美國經濟最新且最具代表性的數據，也預示美國經濟將出現一次猛爆性衰退。

失業給付請領人數創紀錄 美財長竟稱無關宏旨

美國最新一周（3月21日止）首度申領失業給付的人數激增到328萬人，創歷史新高，主因企業歇工及裁員，以緩和新冠肺炎疫情擴...

紐約時代廣場如空城 電視牆依然閃爍顯詭異

美國受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，紐約時代廣場 （Times Square）有別以往絡繹不絕的人潮，如今路上行人明顯減少，日前一名國外網友拍攝夜晚時的時代廣場，空無一人宛如末日般的景象，讓網友直呼「好詭異」。

美國上周約328萬人申請失業救濟金 創歷史新高

美國CNN報導，由於企業為減緩新冠肺炎傳播而關閉，上周約328萬名美國人申請失業救濟金，創下歷史新高。美國勞工部數據顯示...

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

美國福斯新聞網報導，賓州一家超市表示，因對於新冠肺炎疫情的擔憂升高，他們在25日一名婦女對架上食品狂咳惡作劇後，被迫丟棄...

儘管防疫表現遭猛轟 川普民調支持率未受影響

對於美國總統川普防疫不力的批評很多也很猛，但是對他的民調支持率沒什麼影響。蓋洛普13至22日進行的民調顯示，49%的美國...

川普：美國部分地區可能在數周內解禁復工

美國總統川普表示，政府正在研議計畫，希望在不加劇新冠疫情擴散的情況下，解除國內部分地區的經濟活動限制，讓民眾在數周內復工...

全美確診逾6.5萬例近千死 紐約州促蓋緊急停屍間

美國25日新型冠狀病毒確診逾6萬5652例，至少931起死亡案例，當天新增逾200起死亡案例，創下單天新高；疫情最嚴重的紐約州25日宣布，新增逾5100起案例，確診案例突破3萬例...

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

紐約時報報導，新冠肺炎疫情嚴重影響美國經濟，原本在關稅問題上堅持不讓步的美國總統川普，正和幕僚討論可能對部分進口商品緩徵...

熱門新聞

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。