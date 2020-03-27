失業人數暴增300萬 白宮：經濟恢復得花數周數月
新冠肺炎蔓延衝擊美國經濟，最新請領失業救濟金人數衝上328萬人次，對此，白宮幕僚康威和白宮經濟顧問庫德洛均表示「不意外」，此時國會通過振興經濟方案更為重要；庫德洛說，要花數周或數月來恢復，可以確定的是，不用花上幾年。
康威（Kellyanne Conway）與庫德洛（Larry Kudlow）26日先後在白宮受訪。
被問到失業人數，庫德洛表示，他討厭看到這個數字暴增，但每個人都知道會因此（指新冠肺炎疫情）遭受重大打擊，包括股市。
庫德洛表示，接下來這一季很艱困，且是一個巨大挑戰。若今天就能簽署振興經濟的法案，就能開始幫助失業者和小商家。康威也表示，希望今天就能讓總統簽署法案。
記者詢問何時經濟能恢復，庫德洛說，可能要數周或數月，可以肯定的是不是數年。
至於川普總統提到希望在復活節前能重啟美國經濟運作，康威表示，總統的聲明令人振奮，至於實際是哪一天，總統一定會依據數據事實來決策。
被問到川普總統停止稱呼新冠肺炎病毒為「中國病毒」，康威說，疫情蔓延這段期間以來，包括媒體在內的每個人都對這個病毒有不同稱呼，短期內對這個病毒的稱呼也是變來變去。
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