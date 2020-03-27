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美史最大紓困案 參院過關

聯合報 / 國際組／綜合報導
美國總統川普呼籲儘速通過紓困案。示意圖／聯合報系資料照片
美國總統川普呼籲儘速通過紓困案。示意圖／聯合報系資料照片

美國聯邦參議院廿五日深夜以九十六票贊成、零票反對的壓倒性票數，通過總額兩兆美元（約新台幣六十點五兆元）的美國史上規模最大振興經濟法案，以因應新冠肺炎疫情引發的經濟與公衛危機。此案現在送往眾院，可望廿七日透過口頭表決通過，再送交美國總統川普簽署生效。

這份八百八十頁的法案包含直接發補助款給個人，年收入七萬五千美元以下納稅人可獲一千二百美元紓困現金，但超過這個標準可領金額則會遞減，年收入超過九萬九千美元以上則喪失領取資格。夫妻合併報稅年收入十五萬元以下可領二千四百美元，撫養每名孩童可領五百美元。

紓困案還包括加強失業保險、提供五千億美元的企業貸款和補助金，另外還會提供更多醫療資源給醫院（一千億美元）、州與地方政府。

新冠肺炎已導致全球二點二萬多人死亡、美國確診人數超過六點九萬人，美國本土死亡人數估計突破一千人，全球大規模的封鎖、商店暫時關閉等措施已重創經濟、引發裁員，一些經濟學家預估，失業率可能會竄升至百分之卅以上。

美國眾議院預定在廿七日投票表決這項議案。川普已敦促國會「切莫拖延」採取行動，還表示他將立即簽署立法。

這次刺激方案的規模空前，遠超過歐巴馬政府在二○○八年金融危機爆發五個月後通過的八千億美元刺激方案。根據白宮經濟顧問庫德洛的說法，若加上聯準會採取的行動，這次的救經濟行動規模達六兆美元，相當於美國一年國內生產毛額的百分之卅。

南卡州參議員葛拉漢等四位參議員共同表示，方案規定四個月內，每周提供六百美元的額外失業救濟金，這可能會鼓勵雇主裁員和工人情願失業。財政部長米努勤則表示，「能夠確保受影響者快速並公平拿到錢。」他說，依照不同情況量身訂製需要花太長的時間。

失業 新冠肺炎

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