美經濟恐現猛爆性衰退

美國上周首度申領失業救濟金人數暴增至328.3萬人，創下歷史新高，主因企業停工及裁員以因應新冠肺炎疫情擴散。這是疫情衝擊美國經濟最新且最具代表性的數據，也預示美國經濟將出現一次猛爆性衰退。

為減少疫情對就業的衝擊，美國總統川普表示，將解除部分地區的經濟活動限制，讓民眾能在未來幾周內復工。

在21日止當周，全美50州及華盛頓特區的首次申領失業救濟金人數全都激增，有九個州的人數都比前一周增加逾10萬人。賓州申領的人數最多，加州則是增加的人數最多。由於愈來愈多州政府下令關閉非必要的企業停工，因此未來申領人數還會更多。

另外，在14日止當周，連續申領失業救濟金人數為180.3萬人，比前周的170.1萬人稍高，但尚未反映出新冠肺炎的衝擊力道。

首次請領失業給付人數激增，預示未來幾個月的失業率可能比2月的3.5%上升好幾個百分點；經濟學家也預測第美國第2季經濟將大幅萎縮。

美國銀行美國經濟主管梅耶指出，「這項數字顯示出景氣下滑的嚴重性及速度，也凸顯出這次衰退的性質非比尋常，是一次猛爆性衰退，不像以往的衰退須靠時間累積。預料未來幾周這項數字仍將非常之高」。

不過，這項數據使投資人更加揣測美國國會將通過規模2兆美元的刺激計畫，美股三大指數26日盤中大漲逾3%，道瓊工業指數漲約800點。

美國總統川普表示，政府正在研議計畫，希望在不加劇新冠疫情擴散下，解除國內部分地區的經濟活動限制，讓民眾在數周內復工。

川普在新聞簡報會上說：「是時候了，民眾希望返回工作崗位。」他並表示，國內「大部分地區」復工速度可能遠快於其他地區，但紐約「未來還有好幾周非常艱困 」。