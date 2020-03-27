美經濟恐現猛爆性衰退

經濟日報 / 編譯任中原林奕榮／綜合外電

美國上周首度申領失業救濟金人數暴增至328.3萬人，創下歷史新高，主因企業停工及裁員以因應新冠肺炎疫情擴散。這是疫情衝擊美國經濟最新且最具代表性的數據，也預示美國經濟將出現一次猛爆性衰退。

為減少疫情對就業的衝擊，美國總統川普表示，將解除部分地區的經濟活動限制，讓民眾能在未來幾周內復工。

在21日止當周，全美50州及華盛頓特區的首次申領失業救濟金人數全都激增，有九個州的人數都比前一周增加逾10萬人。賓州申領的人數最多，加州則是增加的人數最多。由於愈來愈多州政府下令關閉非必要的企業停工，因此未來申領人數還會更多。

另外，在14日止當周，連續申領失業救濟金人數為180.3萬人，比前周的170.1萬人稍高，但尚未反映出新冠肺炎的衝擊力道。

首次請領失業給付人數激增，預示未來幾個月的失業率可能比2月的3.5%上升好幾個百分點；經濟學家也預測第美國第2季經濟將大幅萎縮。

美國銀行美國經濟主管梅耶指出，「這項數字顯示出景氣下滑的嚴重性及速度，也凸顯出這次衰退的性質非比尋常，是一次猛爆性衰退，不像以往的衰退須靠時間累積。預料未來幾周這項數字仍將非常之高」。

不過，這項數據使投資人更加揣測美國國會將通過規模2兆美元的刺激計畫，美股三大指數26日盤中大漲逾3%，道瓊工業指數漲約800點。

美國總統川普表示，政府正在研議計畫，希望在不加劇新冠疫情擴散下，解除國內部分地區的經濟活動限制，讓民眾在數周內復工。

川普在新聞簡報會上說：「是時候了，民眾希望返回工作崗位。」他並表示，國內「大部分地區」復工速度可能遠快於其他地區，但紐約「未來還有好幾周非常艱困 」。

失業率 疫情 川普

延伸閱讀

儘管防疫表現遭猛轟 川普民調支持率未受影響

川普：美國部分地區可能在數周內解禁復工

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

疫情前…川普大砍CDC駐陸人力

相關新聞

美史最大紓困案 參院過關

美國聯邦參議院廿五日深夜以九十六票贊成、零票反對的壓倒性票數，通過總額兩兆美元（約新台幣六十點五兆元）的美國史上規模最大振興經濟法案，以因應新冠肺炎疫情引發的經濟與公衛危機。此案現在送往眾院，可望廿七日透過口頭表決通過，再送交美國總統川普簽署生效。

鮑爾信心喊話：寬鬆彈藥未用盡

美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日接受電視訪問，他表示，美國經濟可能已陷入衰退，但為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed將繼續強力支持美國經濟體系內的信用流通。美元指數26日盤中應聲重貶1.2%，報99.872。

美經濟恐現猛爆性衰退

美國上周首度申領失業救濟金人數暴增至328.3萬人，創下歷史新高，主因企業停工及裁員以因應新冠肺炎疫情擴散。這是疫情衝擊美國經濟最新且最具代表性的數據，也預示美國經濟將出現一次猛爆性衰退。

失業給付請領人數創紀錄 美財長竟稱無關宏旨

美國最新一周（3月21日止）首度申領失業給付的人數激增到328萬人，創歷史新高，主因企業歇工及裁員，以緩和新冠肺炎疫情擴...

紐約時代廣場如空城 電視牆依然閃爍顯詭異

美國受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，紐約時代廣場 （Times Square）有別以往絡繹不絕的人潮，如今路上行人明顯減少，日前一名國外網友拍攝夜晚時的時代廣場，空無一人宛如末日般的景象，讓網友直呼「好詭異」。

美國上周約328萬人申請失業救濟金 創歷史新高

美國CNN報導，由於企業為減緩新冠肺炎傳播而關閉，上周約328萬名美國人申請失業救濟金，創下歷史新高。美國勞工部數據顯示...

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

美國福斯新聞網報導，賓州一家超市表示，因對於新冠肺炎疫情的擔憂升高，他們在25日一名婦女對架上食品狂咳惡作劇後，被迫丟棄...

儘管防疫表現遭猛轟 川普民調支持率未受影響

對於美國總統川普防疫不力的批評很多也很猛，但是對他的民調支持率沒什麼影響。蓋洛普13至22日進行的民調顯示，49%的美國...

川普：美國部分地區可能在數周內解禁復工

美國總統川普表示，政府正在研議計畫，希望在不加劇新冠疫情擴散的情況下，解除國內部分地區的經濟活動限制，讓民眾在數周內復工...

全美確診逾6.5萬例近千死 紐約州促蓋緊急停屍間

美國25日新型冠狀病毒確診逾6萬5652例，至少931起死亡案例，當天新增逾200起死亡案例，創下單天新高；疫情最嚴重的紐約州25日宣布，新增逾5100起案例，確診案例突破3萬例...

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

紐約時報報導，新冠肺炎疫情嚴重影響美國經濟，原本在關稅問題上堅持不讓步的美國總統川普，正和幕僚討論可能對部分進口商品緩徵...

疫情前…川普大砍CDC駐陸人力

美國總統川普口口聲聲怪罪中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，但他上台以來的兩年期間，到疫情爆發前，將美國疾病管制與預防中心（CDC）的派駐中國人員大幅裁減逾三分之二，從47人減到剩14人，被裁的包括傳染病學家和其他健康專家。

熱門新聞

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。