鮑爾信心喊話：寬鬆彈藥未用盡

美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日接受電視訪問，他表示，美國經濟可能已陷入衰退，但為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed將繼續強力支持美國經濟體系內的信用流通。美元指數26日盤中應聲重貶1.2%，報99.872。

最新數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數竄升至逾328萬人，創歷史新高，反映企業歇工及裁員。

這項數據也促使市場預期美國規模空前的2兆美元刺激方案可望在國會過關，以緩和經濟遭受的影響，再加上鮑爾暗示仍有寬鬆空間，激勵美股三大指數早盤漲逾2%，道瓊工業指數漲約500點，費城半導體指數漲2.4%。

在市場日益憂心新冠肺炎將重創經濟之際，鮑爾罕見地親上火線，於26日接受美國NBC的「今日」節目訪問，凸顯Fed也面臨須加強溝通政策的壓力。

鮑爾表示，Fed官員並非流行病專家，會聽從專家的意見，而公衛專家認為「一切將取決於疫情發展」，「我認為也是如此」。他說，企業的首要之務就是控制疫情擴散，接著恢復經濟活動。

他說，美國經濟可能已陷入衰退，Fed目前的任務是確保所有規模的企業都能取得支持的「橋梁」。這也是Fed主席少見地在經濟數據證實之前，就先坦承經濟可能正在萎縮。

鮑爾表示，「我們將一往直前，持續積極且果斷地行動。在提供貸款時，我們的彈藥尚未用盡」。

鮑爾說，「我們了解經濟活動可能會在第2季大幅下滑」，但他預期，經濟活動將在下半年恢復並回升，「在特定時間點時，我們將能控制住肺炎疫情的蔓延，屆時信心也將回升」。他預測，在公衛緊急狀態結束後，經濟活動將大幅回升。

經濟學家認為，上周初領失業救濟金人數顯示美國經濟已陷入衰退。分析師也預估，Fed因應疫情衝擊、保持信貸流動並向美國企業直接提供貸款的工具規模，可能達到4.5兆美元。