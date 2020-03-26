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紐約時代廣場如空城 電視牆依然閃爍顯詭異

聯合新聞網 / 綜合報導
以往紐約時代廣場人潮總是絡繹不絕。圖／ingimage
以往紐約時代廣場人潮總是絡繹不絕。圖／ingimage

美國受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，紐約時代廣場（Times Square）有別以往絡繹不絕的人潮，如今路上行人明顯減少，日前一名國外網友拍攝夜晚時的時代廣場，空無一人宛如末日般的景象，讓網友直呼「好詭異」。

截至今（26）日美國已有69197例確診、1050人死亡，其中紐約州疫情最為嚴重，紐約州長古莫除了下令所有非民生必需企業全體員工待在家，並加強規範民眾外出，也下令封閉街道，不准車輛通行。

往常紐約的時代廣場熙來攘往，如今卻冷冷清清，自從宣布禁止在餐廳、酒吧內用餐政策，百老匯停止演出、博物館關門，許多餐廳、商店也停止營業。有國外網友拍下晚間的時代廣場，只見影片中廣場上杳無人煙，只有一、兩台警車，最讓人覺得詭異的是，儘管路上都沒人，但滿街的電視廣告牆、五光十色的招牌依舊閃爍，有網友留言表示看到這樣的情況感到非常悲傷。

影片曝光後網友們紛紛留言表示，「令人毛骨悚然，但為紐約感到驕傲，你們都在做正確的事」、「我這輩子從沒想過會看到這個場景」、「這是偉大的，你們在做正確的事情，保持安全」，不過也有許多網友提到應該關掉螢幕節能減碳。

紐約 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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