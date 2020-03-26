川普：美國部分地區可能在數周內解禁復工

美國總統川普表示，政府正在研議計畫，希望在不加劇新冠疫情擴散的情況下，解除國內部分地區的經濟活動限制，讓民眾在數周內復工。

川普在新聞簡報會上說：「是時候了，民眾希望返回工作崗位。」他並表示，國內「大部分地區」復工的速度可能遠快於其他地區，但紐約「未來還有好幾周非常艱困 」。他並表示：「我不會輕率或倉促做任何事。」

最近幾天，川普一再示意，希望在未來幾周內恢復經濟活動，他在24日表示，希望能在4月12日復活節之前這麼做。這個時間表比許多衛生專家認為遏制疫情擴散、避免醫療體系負荷過重所需的時間還要短很多。

然而，聯邦政府強制重啟經濟活動的能力很有限，因為這方面的權力大多落在州長和市長手中。

川普25日在推特表示，新聞媒體正在施壓，逼迫他繼續讓多數經濟活動關閉，藉此傷害他今年11月競選連任的選情。

消息人士指出，白宮顧問和公衛專家正在研擬提案，目標是在復活節之前公布計畫，內容可能包括員工在工作場所的檢測及加強對接觸者的追蹤，以遏制疫情擴散。官員們也正考慮，在病例較少的地區實施更廣泛和針對性的檢測。

目前仍不清楚美國是否具備實施這類措施的檢測能力，州和地方的衛生實驗室可能需要聯邦政府的協助，才能建立特定的回報點，以掌握病毒傳播的速度和程度。