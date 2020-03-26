美國政府2兆美元救經濟 可能還不夠

美國政府即將挹注2兆美元振興受新冠疫情衝擊的經濟，但這項刺激方案可能只是個開始。

美國參議院和白宮達成協議，推出約2兆美元的刺激方案，以減緩這場絕大多數美國民眾記憶中最嚴重經濟下滑的影響。待眾議院通過及總統川普簽署後，政府將發給民眾一次性金額、擴大失業津貼、提供大小企業貸款與補助，並且金援州與地方政府。

在這項刺激方案成為法律後，最重要的是速度。由於可能有數百萬名美國民眾失業，很多人可能無工資可領，其中許多人沒有應急資金，很快就會陷入財務困境。疫情相關的隔離、封鎖措施已造成許多小企業的銷售銳減，若無現金流將無以為繼。這些企業如果倒閉，原本能提供的工作也將消失。

假如聯邦政府未能迅速、有效率撥發資金，刺激方案想要抵銷的經濟損害只會加劇。即使刺激方案見效，規模或許還不夠大；小型企業已成為這場危機的震央，美國數百萬家小型企業聘僱了全國約半數勞動人口；他們認為，這項刺激方案準備撥給小企業的3,500億美元貸款，可能還不夠。

最大的問題則是，在疫情獲得控制前，經濟損害仍將持續。受疫情影響而關閉的企業，必須在各州和地方政府認定安全後才能重新營運。此外，在顧客覺得安全之前，許多企業的銷售也不會太理想。企業真正恢復營運，至少須等到每日新增確診病例清楚觸頂、醫院病床數、呼吸器數量充足，以及病毒檢測便利之後。

要達到這些條件，需要時間。2兆美元的刺激方案確實是很多錢，但可能還不夠。