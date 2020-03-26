全美確診逾6.5萬例近千死 紐約州促蓋緊急停屍間

美國25日新型冠狀病毒確診逾6萬5652例，至少931起死亡案例，當天新增逾200起死亡案例，創下單天新高；疫情最嚴重的紐約州25日宣布，新增逾5100起案例，確診案例突破3萬例，死亡285例。

聯邦緊急事務管理署(FEMA)證實，紐約州已要求聯邦政府建造緊急停屍間；北卡羅來納州與夏威夷州也提出新設停屍空間的要求；聯邦緊急事務管理署發言人書莉西．利茨索(Lizzie Litzow)表示：「這些請求目前已進入審核與批准程序。」

雖然紐約州新冠肺炎確診案例持續迅速攀升，目前已超過3萬例，但紐約州長葛謨(Andrew M. Cuomo)25日表示，初步跡象顯示，嚴格控管社交集會與其他措施可望拖慢新冠肺炎擴散的速度，從數據可見住院率下降。

不過葛謨也說，紐約州約四萬名醫護人員與自願協助的退休醫護人員物資越來越緊繃，紐約州需要三萬個呼吸器，卻只拿到4000個；目前紐約州逾3800名、約12%新冠肺炎確診病患住院，其中有888人在加護病房。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)25日也警告，逾400萬名紐約人可能感染新冠肺炎，即該市逾半人口；紐約市衛生局長巴博特(Oxiris Barbot)表示，到了秋季，這個數字可能會擴大。

加州25日確診病例至少2988例，65例死亡；華盛頓州則是至少2588例確診與130例死亡。

洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)25日表示，洛杉磯市準備迎來新一波新冠肺炎高峰，市民要準備再待在家兩個月直到5月，「至少兩個月，而且要有更長時間的準備。」

舊金山Sutter Health醫院則與加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室討論重新開放加州太平洋醫療中心(California Pacific Medical Center)，擴充醫療能力以因應加州疫情。

華盛頓州金恩郡(King County)依舊是重災區，25日回報82起新增確診案例，斯諾霍米許縣(Snohomish County)則新增20例；華州衛生官員表示，該州25%已知確診病患年齡低於40歲，40到50歲占30%，60歲以上則占45%。