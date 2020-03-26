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川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

紐約時報報導，新冠肺炎疫情嚴重影響美國經濟，原本在關稅問題上堅持不讓步的美國總統川普，正和幕僚討論可能對部分進口商品緩徵關稅，延後90天。

美國國會參議院財政委員會的共和黨成員，25日聯名致函川普，要求政府緩徵進口關稅。目前還不確定白宮是否會實施緩徵，以及適用範圍。白宮貿易顧問納瓦羅反對此議，駁斥為假新聞。

美國海關及邊境保護局20日宣布，將視情況准許部分稅額及費用延繳。

白宮 川普 新冠肺炎 關稅

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