川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

美國總統川普口口聲聲怪罪中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，但他上台以來的兩年期間，到疫情爆發前，將美國疾病管制與預防中心（CDC）的派駐中國人員大幅裁減逾三分之二，從47人減到剩14人，被裁的包括傳染病學家和其他健康專家。

2020-03-26 14:59