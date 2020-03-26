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安泰免除染疫客戶住院費用 有助省下數千美元

世界日報 / 編譯黃秀媛╱綜合25日電
隸屬CVS健康公司的安泰保險宣布豁免新冠病患住院費用。圖為紐約股票交易所頻幕上的CVS商標。(美聯社)
隸屬CVS健康公司的安泰保險宣布豁免新冠病患住院費用。圖為紐約股票交易所頻幕上的CVS商標。(美聯社)

美國最大的健康保險業者之一安泰(Aetna)，25日宣布豁免新冠病患住院費用；隸屬CVS健康公司的安泰說，它的許多客戶如因新冠疫疾進人安泰醫療網的醫院治療，將不必支付自付額或其他共付額。

「美聯社」報導，根據投保人購買的保單以及今年已用了多少醫療保險，安泰此舉可能為他們省下幾千元。

這項有效期持續到6月1日的豁免，適用於向安泰投保完整健康保險的360萬名客戶。這種保險通常透過小企業提供。安泰發言人說，向員工提供安泰保險的大企業，也能夠選擇豁免這些給付。

狂烈的新冠疫情使經濟為之癱瘓，迫使千千萬萬的人居家避疫 ，以遏止病毒擴散並防止醫療系統被壓垮。

CVS健康公司執行副總裁林奇說，CVS希望在疫疾大流行期間，確保客戶擁有簡單而又負擔得起的醫療。

許多保險公司已豁免投保人接受檢測、看醫生或遙距看病的費用，以鼓勵出現新冠症狀的人求醫。

但是，擁有將近2300萬名投保人的安泰，是對許多人擔心萬一生病會接到的帳單提供豁免付款的第一家大保險公司。

加州健保市場研究員最近的研究顯示，根據在加護病房停留多久等因素，在整個美國住院12天平均得花7萬2000元。

有保險的病人可能只需支付其中一小部分，可是根據投保條件，這一小部分可能多達6000元。許多保險計畫也有自付額，投保人的自付費用必須達到這個門檻，保險才開始給付。

保險也有最高自付額，或限制每個病人每年得花多少醫藥費。專家說，只要住院一次就可能達到這些保險限制。

美國最大的健康保險業者之一安泰，25日宣布豁免新冠病患住院費用。(取自推特)
美國最大的健康保險業者之一安泰，25日宣布豁免新冠病患住院費用。(取自推特)

保險 疫情 健保

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