故意傳播新冠病毒 依恐怖主義罪名起訴

司法部24日通告所有各州轄區聯邦檢察官，故意傳播新冠病毒者，可依恐怖主義相關罪名起訴。

司法部副部長(Jeffrey Rosen)發函通知所屬全美聯邦檢察官和執法單位，稱新冠病毒符合生物戰劑的定義，因此，威脅或試圖散播，或把它當作武器，對付美國人民的行為，「都不能容忍」。

新澤西州已領先一步，控告一名自稱感染新冠病毒，卻故意對著超市員工咳嗽的男子，罪名就是恐怖威脅。伊利諾、密蘇里和賓州也都有類似事件發生。

聯邦調查局官員說，疫情擴散迄今，已經接獲不少通報，詐騙嫌犯販賣「治療處方」者有之，賣假測試劑、所謂保護設備等，有些則是網路詐騙；例如，利用電子郵件「釣魚」，提供病疫狀況的假新聞，或宣稱可幫忙向航空公司申請退費，趁機植入惡意軟體，偷竊個人資料。

此外，也有「釣魚」電郵要收件人確認個資，以便匯寄政府刺激經濟補貼金；FBI官員呼籲民眾千萬不要上當，因為「政府部門要寄錢給你，不會先寄出這種索取個資的電子郵件」。

執法單位也發出通告警告民眾，假冒的病毒保護裝備越來越多，某些網站公然販賣上百個仿冒品或未經核可販售的抗疫用品。

通告指出，12月1日以來，民眾與商家檢舉的仿冒呼吸面罩、保護衣等，總共被騙走360萬元。有販售假貨的商販還特別通知買方，因為疫情嚴重，正常商業來往中斷，不得已延遲交貨。

羅森在法務部的通告中也提到，儘管封城、閉戶、減少人際接觸等措施，大抵減少了傳統犯罪，但針對離開醫院或診所的病人的強劫案，卻反而增加。