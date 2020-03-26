各地缺醫療口罩…德州竟有人網拍75萬個 被下令禁售

新型冠狀病毒疫情肆虐，缺乏防護用具的醫護人員面臨危險之際，德州竟有人在網路上拍賣超過75萬個醫療等級口罩。

普利爾(Purell)品牌手部酒精消毒液每瓶要價超過40元；一盒口罩要價170元；而這些東西在新冠疫情爆發前各自零售價可能僅三元。川普總統上周宣布對哄抬物價者可依法制裁。

「無限拍賣」(Auctions Unlimited)網站主持長達一周的拍賣於24日結束；來自休士頓(Houston)的網站經營者沃史塔(Tim Worstell)說，醫療相關產品拍賣總額高達15萬4000元；他估計自己個人藉此賺進多達4萬元。

沃史塔不願公布買家姓名，並僅願以「大型公司」稱呼賣家；他說這些公司委託他的網站販售口罩、消毒濕巾、清潔劑和手部消毒劑；所有商品需求量都因為新冠疫情而大增。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)16日宣布進入緊急狀態後，該網站於17日開始拍賣；德州州檢察長20日發布「停止與終止」(cease-and-desist)命令，禁止在緊急狀態下進行這種銷售行為；沃史塔說，這些交易未經執法部門許可，所以無法完成。

沃史塔還說，若仍拿不到許可，他將在緊急狀態解除後，以1元起標價重新拍賣這些商品；他已將賣家姓名告知休士頓執法部門以及德州總檢察長。

這場拍賣共吸引204名買家；沃史塔表示，425項拍賣商品中僅「一小部分」價格顯然遭到哄抬。

德州兒童醫院(Texas Children`s Hospital)和休士頓紀念醫院(Houston Memorial Hospital)、以及當地消防隊的代表都瀏覽過口罩商品，但沃史塔不知他們最終有沒有購買。

口罩等防護用具短缺的情況下，許多人開始自己做、重複使用、拿來交換其他必需品、或試圖跟海外未經許可的商家購買。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)也說，在疫情爆發前一個原價58分錢的口罩，現在要價7.5元。

每州針對哄抬物價(price gouging)都有各自的法規；德州法律規定，在緊急狀態下，以「過高的價格」販賣醫藥等品項屬於違法，每項恐面臨高達1萬元的民事罰款(Civil Penalty)，且若影響65歲以上年長者，罰則更重。