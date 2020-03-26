避疫期間到處走 這5個州民眾最不聽話

世界衛生組織(World Health Organization)、美國疾病防治中心(CDC)及許多公共衛生專家都警告，保持社交距離(social distancing)是避免新型冠狀病毒(COVID-19)繼續擴散的關鍵，但最新出爐的手機行動數據統計分析卻顯示，懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州、新墨西哥州及俄勒岡州在全美各州中表現墊底，民眾最不遵守規定，仍然繼續到處行動。

相較之下，華盛頓特區、羅德島州、內華達州、新澤西州及阿拉斯加州則是全美落實保持社交距離最徹底的「模範生」。

行動數據統計分析機構Unacast指出，透過智慧型手機行動定位數據，對照3月20日(周五)與過去一般周五當地民眾每天出門的行經距離，就能看出衛生機關呼籲最好留在家裡避免出門的防疫警告，究竟在哪些特定地區獲得遵守。

在這項研究中，民眾移動距離如果出現至少40%的驟減，就可獲得最佳評分A，移動距離減少30%至40%之間可以拿到B，減少20%至30%之間評分為C，若只減少10%到20%之間分數就只有D。

華府特區、羅德島州、內華達州、新澤西州及阿拉斯加州是拿到評分A的前五個州。

若以城市地點進一步區分，紐約市民眾平均移動距離減少了57%，加州聖塔克拉郡(Santa Clara County)民眾平均移動距離也降低了54%。

位於評分排行榜的末端，則是民眾移動距離過去相差不多的州，懷俄明州拿到最差評分F，因為民眾平均移動距離減少不到10%，蒙大拿州、愛達荷州評分為D，新墨西哥州及俄勒岡州評分則為C。

Unacast指出，如果以全美民眾來看，整體評分則為B，美國人平均移動距離減少了32%。