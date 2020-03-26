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搶完衛生紙、洗手液…換搶雞蛋 價格飆漲44％
消費者出現恐慌搶購心態，加上餐廳暫時歇業，數千萬居家避疫中的民眾必須動手料理三餐，使得蛋價近來一路飆漲；尼爾森(Nielsen)市場調查公司公布的最新統計數據顯示，3月14日周末期間的蛋價比一年前同期價格，足足漲了44%。
有線電視新聞網(CNN)報導，新型冠狀病毒疫情爆發後，一些民生物資被搶購一空，包括衛生紙、面紙、洗手液、部分維他命等；現在由於越來越多州要求居民「居家避疫」，不少美國民眾為準備避疫期間在家煮飯，紛紛大量購買雞蛋，導致某些超級市場的蛋價因此上揚。
包括沃爾瑪(Walmart)在內等大型零售超市，除了已經對衛生紙、「乾洗手」手部酒精消毒凝膠等訂出限量購買的規定之外，最近幾天也陸續推出限量買蛋的新規。
市場研究機構Urner Barry分析師莫斯寇吉爾瑞(Brian Moscogiuri)指出，民眾出現恐慌購物，如同在暴風雪來臨之前的景象一樣，消費者忙著搶購民生物資，例如牛奶、麵包、衛生紙及雞蛋等，「只不過，很明顯的，這次是全國規模的大搶購，而且搶購時間拖得較長。」
莫斯寇吉爾瑞表示，超市業者向廠商訂購的蛋量，大約是平常時期的六倍之多，結果導致供應短缺，蛋廠原本為復活節而提前預備的蛋量，已經售罄。他說：「某些民眾為了確保能夠買得到蛋，付出較高價格。」
根據Urner Barry的蛋價統計，從今年3月底以來，生蛋批發價已經提高了180%。
生掀業者「超市批發」(Grocery Outlet)總裁希迪(Robert Sheedy)24日表示，最近確實有蛋價上漲的現象。
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