11州初選延至6月2日 將成左右提名的第2大超級星期二

受到新冠病毒疫情擴散影響，許多州都將民主黨總統初選延後；因此有11個州將舉行初選的6月2日，將成為「超級星期二」之後，規模第二大的選舉日，並將確定民主黨提名勝出的人選。

德拉瓦州和賓州相繼將初選從4月28日延期至6月2日，其他延期的還有康乃狄克、馬里蘭、印第安納以及羅德島共六州；加上原本的新澤西、蒙大拿、新墨西哥、 南達科他以及哥倫比亞特區，共有11州和地區將進行初選。

不過由於前副總統白登已取得明顯領先優勢，結果可能在6月2日前已相當明朗；不過這也是讓聯邦參議員桑德斯認輸退選的最佳時機。

但也有民主黨策士認為，初選延宕將為白登帶來負面影響；他無法透過陸續的勝選，累積媒體聲量。而在此刻，川普總統期望趁著新冠肺炎疫情，證明自己的領導能力。

孟莫斯大學民調(Monmouth University Poll)顯示顯示，白登以48%比45%暫時領先；不過目前的領先，民調人員認為仍不具代表性。

民主黨賓州策士巴拉班(J.J. Balaban)表示，漫長等待加上桑德斯還不願退選，也不再有公開造勢活動以及辯論，讓白登無法聚焦，全力衝刺總統大選。

反觀川普在募款和累積支持者方面已拔得頭籌，並在每天的白宮記者會取得關注。但白登批評他自稱「戰時總統」，卻一點該有的樣子都沒有。

不過民主黨策士索利曼(Michael Soliman)指出，初選延期並不完全是負面影響；經過這次疫情，紐澤西民眾反倒能認清國家需要可靠的領導者，並將白登推上位。