新冠肺炎簡報成川普新舞台 不忘自我吹捧 夾雜誤導資訊

川普總統最近每天的固定行程就是報告國內新型冠狀病毒的疫情，除了宣布政府的最新防疫決策，努力證明他掌握全國疫情發展外，他也不忘自我吹捧、訴說委屈、譴責媒體與批評者，同時夾雜不少誤導資訊。

川普站在一度棄用的白宮簡報室講台上，在多名公衛專家陪同下回應記者問題，並向全國人民喊話。許多居家避疫的民眾焦慮看新聞，想了解最新疫情動態，不過川普的防疫簡報除了提供公衛官員的新消息，有時也令民眾感到困惑。

川普23日在馬拉松式的簡報中告訴記者：「我不想在這裡站兩個小時簡報，但我認為這很重要。……問我們任何有關疫情的問題，因為我覺得讓大眾了解疫情很重要。」

其實新冠疫情爆發的前幾天，簡報由副總統潘斯負責，他以宛如父親般的冷靜口吻陳述最新動態；但是川普不願將聚光燈交手他人，他很快就決定要當每日簡報的主角。

現在川普每一天都會從幕後走出，讀著政府團隊最後一刻完成的摘要稿，然後再邀請其他官員到擁擠的台上發言，經常無視保持社交距離的建議。川普開放幾個問題之後，討論可能出現許多走向。

川普簡報的語氣也每日不同，有時他會用急迫的語氣呼籲國人一起對抗共同的敵人，有時則會憤怒捍衛政府防疫措施，並譴責批評政府措施的記者。

有些幕僚建議川普「少即是多」的策略，有重大消息再出面參加簡報即可，但川普回應，他知道全國都在看，他不想把舞台拱手讓給代理官員。

新冠肺炎簡報的收視率確實很高，但川普政府經常在川普簡報後出面澄清或更正部分消息，這使得外界擔心是否應該在未查核事實的情況下直播白宮簡報，尤其是川普偶有誇張與不實言論。

「華盛頓郵報」專欄作家瑪格麗特沙利文(Margaret Sullivan)表示：「簡報成為川普的每日舞台，由他提供最賣座的新聞來吸引觀眾。」

批評川普總統最猛烈的MSNBC頻道節目主持人瑞秋梅道(Rachel Maddow)則更進一步表示：「老實說所有媒體應該停播簡報，這會害死人。」