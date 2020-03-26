被言論自由倡議團體控違憲 川普上訴遭駁
言論自由倡議團體指控川普總統違反憲法，威脅批評川普政府的記者和新聞機構，川普政府要求廢除此案的上訴，24日遭地方法官駁回。
聯邦地方法官洛娜史考費(Lorna Schofield)24日否決當局廢除這項案件的要求，稱這樣威脅公信，因為川普曾禁止記者出席記者會，並撤銷主跑白宮的有線電視新聞網(CNN)記者奧卡斯塔(Jim Acosta)的採訪證。
史考費說：「白宮發言人確實寫過電郵給所有白宮記者團，告訴他們新的行為規範，警告不遵守的後果，並援引奧卡斯塔的案例。這個事實貌似有理地指被告存在『掌控並懲罰他不喜歡的言論』的行為動機。」
美國筆會(Pen America Center)2018年10月在曼哈頓聯邦法院對川普提出控訴，尋求宣告川普威脅憲法第一修正案；美國筆會是100個國際筆會(PEN International)成員之一。
美國筆會也要求法官禁止總統採取任何措施報復白宮記者團，法官拒絕頒布此命令，稱川普「具有白宮記者證和記者進入白宮及空軍一號的掌控權」。
美國筆會表示，美國筆會現在可以尋求文件支持控訴，指川普試圖透過規定懲罰主流媒體。
美國筆會執行長蘇珊諾塞爾(Suzanne Nossel)說：「這項決定不只是美國筆會及其會員的勝利，也是其他從事重要且高風險工作，讓大眾知曉訊息的記者和媒體的勝利；總而言之，這是每個人的勝利，這些人依賴獨立出版挖掘真相，要求領袖負責，不用擔心遭報復。」
此案宣判的前一天，華盛頓聯邦法院的三名法官23日審議政府對聯邦法官康達拉斯(Rudolph Contreras)9月的裁決上訴，該裁決恢復「花花公子」(Playboy)雜誌白宮記者卡蘭(Brian Karem)的採訪證。
華盛頓郵報報導，上訴法庭的法官似乎對白宮發言人可以在沒有明確通知和警告之下，阻擋記者進入白宮的特別權限抱持懷疑態度。
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