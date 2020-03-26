白登自我隔離 地下室架攝影器材讓媒體訪問爭取曝光

美國力抗新冠病毒的威脅，前副總統白登(Joe Biden)則試圖在選民面臨比政治更迫切的疫情之際，找到曝光機會並重新與選民產生連結；他周末在自家地下室架設攝影器材，接受媒體訪問，準備以新方式重現在國人面前。

白登必須居家避疫兩周，令民主黨人擔心他會失去與川普總統抗衡的聲音，這段期間他也努力改變路線，試圖大幅提高曝光率。這等於將白登推向未知的領域，他彆扭地因應現況並調整為虛擬選戰。

白登25日晚間在德拉瓦州家中地下室受訪，對川普因應新冠肺炎的方式感到沮喪，也對川普急於復工感到荒謬。他也在前一天接受美國有線電視新聞網採訪時，呼籲川普「應該不要再說話，並開始聽醫學專家的意見。這個人到底怎麼回事？」

白登25日也在自家談到國會的疫情補助方案是個大工作，需要仔細監督；他說：「我們要確保這筆錢很快進到民眾口袋，並仔細監督企業會如何使用這筆納稅人基金，讓錢幫到勞工，而不是富有的執行長或股東。」

本周新民調顯示，民主黨人在11月總統選舉的領先聲望下滑，雖然川普一開始遭批評小看新冠肺炎，但川普的民調卻相當穩定。

支持白登的民主黨主要超級政治行動團體(PAC)顧問沙勒(Steve Schale)表示：「每個人都在引導新世界，這沒有簡單的答案，此時此刻沒有一件正常的事，但政治行程卻不容停歇。」

另一個支持白登的超級政治行動團體「美國優先事項行動」(Priorities USA Action)最近發起600萬元廣告活動，希望幫助白登就新冠肺炎疫情重返大眾辯論。

不過這個強勢行銷策略卻因為白登競選團隊準備不足而蒙上陰影，白登23日發表第一場有關新冠肺炎的談話，但外界卻困惑他要從何談起。他的談話與提詞機不同步，甚至把麻州州長貝克(Charlie Baker)念成「帕克」(Paker)。

但好消息是，這場演說觀眾有限，主要電視台並未直播播出，這讓白登支持者又慶幸又挫折；儘管如此，支持者依舊認為，公共緊急事件使國家盼望有經驗而且嚴肅冷靜的領導人，而這正是白登參選以來的形象。

前總統歐巴馬競選團隊幕僚杜塔(Shomik Dutta)表示：「這是嘗試的新起點」；在恐懼的時代，人民尋求他們熟悉的人事物，白登有獨特的才能與力量，也具有穩定性與同理心，人民期待這樣的人出現。