WHO偏愛中國大陸？ 川普和專家意見又相左

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）遭連署要求撤換。美國總統川普25日在白宮記者會表示，他認為WHO許多談話都很不公正，有很多人認為WHO傾向支持中國，他也聽說譚德塞偏愛中國，川普說，這可能要問公衛專家比較準確。

但當下全美最受信賴的疫情專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）在同一場記者會上則說，他不同意部分國會議員對譚德賽的批評與質疑，譚德塞任衣索比亞衛生部長時，他們就彼此認識，譚德塞表現傑出。

媒體詢問川普對聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）質疑WHO公正性，參議員魯比歐（Marco Rubio）則批譚德塞偏愛中國的時，川普表示，WHO許多談話都很不公正，有很多人認為WHO傾向支持中國，他也「聽說」譚德塞偏愛中國。

佛奇說，這幾年來WHO在譚德塞帶領下，運作良好，並未引發外界過多關注；但佛奇未回應譚德塞是否偏愛中國的說法。