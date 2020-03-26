加州不到兩周內 請領失業補助案突破百萬件

美國加州州長紐森周三（25日）表示，因新冠病毒疫情導致全州許多商家關門不營業，在短短不到兩周時間，加州已經有100萬人申請失業補助。

紐森說：「只算從3月13日開始到現在，以申請案的數字來看，我們剛超過了100萬件。」他在美國要公布初領失業救濟的關鍵統計數字前一天，宣布光是加州一州就有的驚人的數字。

預定今日公布的全美初領失業救濟最新人數，預料將會以數百萬為單位來計算。在這之前，此數字從未破過100萬，上周的數字是28.1萬人。

舊金山地區是全美第一個下達「就地避疫」的區域，日期在這個月16日。三天後，紐森宣布擴及全州實施。

紐森讚揚加州參議院已經為抗疫提出紓困專案，他表示加州政府失業者提供每周最高450美元的失業保險金，參院的提案計畫將再另外每周加發600美元，增加補助最長可達四個月。不過兩黨議員還未就法案細節取得共識。