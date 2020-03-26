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美財長：2.2兆美元振興方案 將能支撐美國經濟三個月
美國財政部長米努勤（Steve Mnuchin）25日在白宮簡報會上表示，美國會參議院即將表決的2.2兆美元振興方案，將可在新冠肺炎疫情期間支撐美國經濟三個月。
當被問及振興方案能支撐美國經濟多長時間時，美國總統川普未提供具體時間軸。
川普表示，「希望能支撐很長一段時間。如果我們必須恢復經濟，那就必須要做到。我們必須照顧美國勞工，要照顧這些推動美國（經濟）的企業，這不是他們的錯」。
米努勤則明確指出，政府希望振興方案能滿足美國三個月的經濟需求。
他繼續說，「希望我們不需要用到這個（振興方案）三個月。我們預期，如果需要支撐經濟，那金額相當龐大」。
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