史上最大規模！川普：盼國會盡速通過2.2兆經濟振興方案

美國總統川普和財政部長米努勤25日在白宮表示，希望國會盡速通過2.2兆元振興經濟方案，並指政府已和銀行溝通，下周末前就能發放貸款給受疫情衝擊生意的小企業主。

川普25日舉行疫情說明記者會，不再開放記者問到飽，多數時間只談振興方案，講完就將記者會交給副總統潘斯（Mike Pence），先離開記者室。

川普表示，國會目前審議的是有史以來規模最大的振興經濟方案，關乎工作和家庭。

川普表示，參議院的方案承諾小企業主，只要繼續雇用勞工給付薪水，就能享有3500億美元的貸款方案，這些貸款讓企業主不必背負成本；米努勤補充，這可囊括半數小企業主，並支援其支付員工8周的薪水與相關費用，財政部也會發布新命令，讓銀行在下周結束前就可發放貸款，至於不在貸款許可範圍內的公司，財政部也有稅收獎勵方案，以鼓勵企業不要裁員。

川普表示，政府想要的就是在疫情趨緩後，美國能有充足的勞動力在最短時間內讓經濟飛速成長。另外，失業救濟金將擴大到2500億美元。

至於現金發放方案，川普說，年收入9.9萬美元以下的美國公民可領取政府發放的現金，這個支付方案預計花費3000億美元，大多數四口之家將獲得3400美元。

川普表示，希望民主共和兩黨能有共識支持，米努勤說，盼該案今晚（25日）在參院就通過，26日送交眾院審議通過。

媒體日前報導白宮考慮從中國大陸抽回供應鏈，記者在會中也提問了有關「不過度依賴他國」的政策，川普表示，美國過度依賴他國，放棄供應鏈、工廠與生產設施，這讓美國付出更多，失去工作與獨立性，不能讓此事再發生，政府一直在嘗試做些改變。

當媒體問到「15天內減緩傳播」與「復活前節恢復經濟活動」兩張先前開出的支票，川普說，會充分與疫情工作小組成員討論，不會輕率決定；他也不忘批評提問記者在製造假新聞。