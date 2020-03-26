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全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

911電話被打爆 紐約急救部門歷經911來最忙一天

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
新冠病毒疫情爆發，紐約市緊急醫療體系面臨沈重壓力。 美聯社
新冠病毒疫情爆發，紐約市緊急醫療體系面臨沈重壓力。 美聯社

美國紐約市當地的急救人員工會表示，打到紐約911要求緊急醫療救助的電話數量，已經達到2001年911恐怖襲擊以來的最高水平。急救人員原本已因為有人感染新冠病毒而人力減少，現在再面臨大量求助，疲於奔命。

紐約市從事急救、護理、消防和調度等工作的從業人員工會組織「Local 2507」的主席Oren Barzilay指出，緊急醫療求助電話現在增加了40%，達到一天大約6,500通之多。

Barzilay說：「我們通常一年中最忙的一天會接到5,000通電話。大多是在元旦。昨（24日）晚，我們打破了紀錄。」他說，具有Covid-19癥狀的呼吸道病例激增，「因為需要救援的數量爆增，有些來電求助民眾要等3、4個小時救護車才能到達。」

緊急醫療服務（EMS）工作人員預期，求救來電的紀錄在未來幾周內將會被一再打破。例如周三（25日）上午10時，由於電話太多，接聽已經出現延誤。

三周前，該部門每天大約只接到20通有關新冠病毒的電話。上周，這個數字增加到每天300通，之後更是快速加倍成長。

紐約的911緊急救難系統是由紐約市警察局和紐約市消防局共同運作。警方接線員首先接聽電話，然後決定是轉給警隊調度、消防部門還是急救部門。整個系統中約有2,000名911接線員，多數是在警方，約400名在急救部門，200名在消防部門。

Barzilay說，目前已有200多位工會成員患病。負責管理急救人員的消防部門現在沒有提供新冠病毒檢測，員工要檢測必須自己去檢測地點或醫院。「如果我們再病倒10%的人，我想這座城市將陷入危機。」

紐約 警察 COVID-19 新冠肺炎

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