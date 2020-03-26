道瓊收盤漲逾2% 創1987年來最大兩日漲幅

美股周三（25日）連續第二個交易日大漲，道瓊指數過去兩個交易日累計上漲14%，創1987年來最大兩日漲幅，因投資人等待規模2兆美元的抗議刺激法案通過，藉以支撐受疫情衝擊的企業和家庭。

道瓊工業指數25日收盤上漲495.64點，漲幅2.4%，報21,200.55點。

標普500指數漲28.23點，漲幅1.15%，報2,475.56點，為2月12日以來首次連續兩個交易日攀升，兩個交易日漲幅達10.6%，創2008年11月以來最大兩日漲幅。

那斯達克指數小跌0.45%，報7,384.30點，逆轉稍早漲勢。

芝加哥Piper Jaffray固定收益策略部主管Justin Hoogdoorn表示：「財政和貨幣刺激措施發揮的作用是讓市場反彈。今日上漲不是因為商業企業恢復營業，而是機構投資者認為，世界沒有瓦解。」

美股尾盤漲幅收斂，因先前的報導令市場懷疑上述法案過關速度能有多快，包括共和黨參議員對刺激法案的失業救濟部分提出反對，而佛蒙特州參議員桑德斯威脅稱除非共和黨人放棄反對，否則他準備擱置刺激法案，不過道瓊和標普500指數仍守住漲勢。

多倫多道明銀行外匯策略全球主管Mark McCormick表示：「2兆美元刺激計畫可以幫助緩解疫情對經濟的打擊，但未來的道路仍將崎嶇不平。」

波音飆升24%，過去三個交易日累計上漲近70%，因為投資人押注政府將會支持航空業和航空公司。美國航空集團、聯合航空和達美航空均大漲逾10%。

蘋果公司尾盤下跌，收低0.55%，日經新聞報導指出，蘋果可能會延後推出5G iPhone手機。

美國總統川普的高級顧問以及參議院兩黨議員都表示，他們已經就這項史無前例的刺激計畫達成一致，包括一項5,000億美元資金，用於幫助遭受重創的行業，以及另一筆同等金額的資金，用於向數百萬美國家庭直接發放現金補貼，每戶最多可獲得3,000美元。

儘管股市近日上漲，但由於投資人對全球經濟陷入衰退和企業出現違約的擔憂高漲，以及預期美國確診病例數將繼續激增，許多投資人仍然不願認為華爾街最近這輪令人震驚的拋售潮已經結束。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師霍華斯表示：「我們仍處於需要保持謹慎的階段，我們還不知道這些要求保持社交距離的措施何時結束，目前的證據顯示這些措施的涵蓋範圍將會繼續擴大。」