聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國務卿再批陸 「武漢病毒」蔓延還散布假訊息

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。本報資料照片
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。本報資料照片

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）25日舉行記者會表示，稍早與G7（7大工業國）舉行部長級會議，會中共識要共同對抗「武漢病毒」（Wuhan Virus）所帶來的公衛危機與訊息透明化問題；龐培歐表示，中共一再拖延公開訊息，且散布假訊息，偏離事實。

龐培歐批評，陸指美國將病毒帶入中國大陸，更是瘋狂。

龐培歐透過記者會轉述，武漢病毒的爆發清楚表明，中共對全球人民的健康與生活方式構成重大威脅，且中共還威脅要破壞G7各國維持繁榮與安全的基礎—自由貿易秩序。

龐培歐說，美國敦促各國共同努力，保護聯合國和其他組織，並且共同促進自由、主權、良善治理、透明度和可問責制度等共同價值觀。

對於中國大陸，龐培歐表示，這起危機源自中國大陸武漢，美國第一時間表示願投入專家與資源協助，中國大陸政府遲未允許；中國大陸政府最早知道病毒對全球可能造成的風險，但一再推遲與世界分享訊息。

龐培歐表示，G7全體成員都看到了，中國大陸政府在這段期間一直在宣傳假訊息，試圖偏離事實，這是又一起的假訊息運動。

龐培歐說，現在不是譴責的時刻，美國迫切希望與包含中國大陸在內的與世界上每個國家合作，找出解決辦法，拯救生命、維持健康，並恢復被武漢病毒嚴重破壞的經濟。這一切的基礎，將源自訊息透明化，包括中共在內的每個人，都具有充分的透明度，才能共同處理危機。

龐培歐23日上午參加G7部長級視訊會議，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）同日宣布，川普總統24日將參加G20（20國集團）領導人會議，共同討論如何對抗新冠肺炎；中國大陸外交部也宣布，中國大陸國家主席習近平也將與會，這將是疫情爆發後，習近平與他國領導人的首次會議。

龐培歐 中共

延伸閱讀

習近平今出席G20視訊峰會

川普決定不再提中國病毒 原因是大家都懂？

習近平1天致電英、法、埃領袖 控疫獲讚「堅強有力」

龐培歐又講「武漢病毒」再引陸不滿：赤裸宣揚種族主義

相關新聞

60.5兆抗疫救經濟！ 美國史上最大紓困案

新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，參院共和、民主兩黨及白宮就涉及兩兆美元（約台幣六十點五兆元）紓困案拉鋸多日後，各方終於在廿五日達成協議，同意美國史上金額最大的振興經濟方案。參院稍後表決過關後將後送眾院表決，兩院通過後由總統川普簽字生效。

政治防疫、開芭樂票 川普提油救火

新冠肺炎疫情年初延燒至今，世衛組織誤判殷鑑不遠，美國緊接著步上後塵。一場病毒危機，將美國總統川普的缺點暴露無遺，如今川普再開短期支票，盼在復活節前重啟經濟活動，這種視防疫專業如無物的「政治防疫」心態，恐讓美國疫情雪上加霜。

前聯準會主席柏南克：美經濟急墜後將強彈

前美國聯準會（Fed）主席柏南克25日表示，美國經濟遭遇新冠疫情衝擊，可能急遽向下沉淪，但也將迅速從谷底翻升。

美國務卿再批陸 「武漢病毒」蔓延還散布假訊息

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）25日舉行記者會表示，稍早與G7（7大工業國）舉行部長級會議，會中共識要...

關稅延後付？白宮斥假新聞

彭博資訊報導，川普政府正在討論是否允許進口商品延後三個月支付關稅，就此緩解新冠肺炎疫情導致經濟活動停擺的衝擊；但白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）否認傳聞，稱這項消息是「假新聞」。

美國疫情爆發！他凌駕川普穩定民心 民眾高喊選總統

一場失控的疫情，把紐約州州長古莫推上全國舞台，他不廢話、有同理心、和總統川普恰恰相反的作風折服美國人，說他是「國民州長」...

疫情延燒 美成立小組打擊囤貨哄抬物價

美國新冠肺炎疫情延燒，總統川普（Donald Trump）下令打擊疫情相關犯罪後，美國政府成立新的工作小組，處理因疫情傳...

經濟與疫情難魚與熊掌 蓋茲：無法忽視角落屍體

世界知名的慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）今天表示反對一股想要趕快復工的聲浪，他說，這樣做「非常不負責任」

川普急於解除防疫限制有私心？他的飯店快撐不住了

如果監督受新冠病毒疫情威脅的美國經濟體還不夠，美國總統川普還要緊盯另一場戲劇化的財務事件：讓他成為億萬富豪的川普集團飯店...

傳美擬延收關稅3個月 白宮貿易顧問斥為假新聞

傳出美國川普政府為減輕新冠肺炎疫情導致經濟停擺造成的痛苦，考慮將進口商品關稅延後3個月支付。白宮貿易顧問納瓦洛（Pete...

淡化疫情、檢測能量不足…CDC連環錯疫情爆發難收拾

「美聯社」報導，川普政府一系列的公共衛生當局失誤，如缺乏可靠的檢測工具、聯邦回應緩慢等，造成了新型冠狀病毒疫情在美大爆發。

政治防疫、亂開支票 川普缺點全都露

新冠肺炎疫情從年初延燒至今，WHO誤判殷鑑不遠，美國緊接著步上後塵。一場病毒危機，將川普總統的缺點暴露無遺，如今川普再開短期支票，盼在復活節前重啟經濟活動，這種完全視防疫專業如無物的「政治防疫」心態，恐讓美國疫情雪上加霜，不知伊於胡底。

熱門新聞

後悔捐口罩給中國 日本豐川市長盼「有剩返還」：是我太天真

南韓N號房主嫌移送檢方公開謝罪 「謝謝制止我無法自拔的惡魔生活」

恐怖行徑不只一樁！N號房主謀接下買凶案欲殺害女童

解決醫療用品短缺！美國啟動國防生產法 訂購五億口罩

「要一起性侵她嗎」N號房誘騙少女 受害者淚揭邪惡陷阱

N號房74名受害女性 驚見主嫌女友也在內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。