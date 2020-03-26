美國務卿再批陸 「武漢病毒」蔓延還散布假訊息

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）25日舉行記者會表示，稍早與G7（7大工業國）舉行部長級會議，會中共識要共同對抗「武漢病毒」（Wuhan Virus）所帶來的公衛危機與訊息透明化問題；龐培歐表示，中共一再拖延公開訊息，且散布假訊息，偏離事實。

龐培歐批評，陸指美國將病毒帶入中國大陸，更是瘋狂。

龐培歐透過記者會轉述，武漢病毒的爆發清楚表明，中共對全球人民的健康與生活方式構成重大威脅，且中共還威脅要破壞G7各國維持繁榮與安全的基礎—自由貿易秩序。

龐培歐說，美國敦促各國共同努力，保護聯合國和其他組織，並且共同促進自由、主權、良善治理、透明度和可問責制度等共同價值觀。

對於中國大陸，龐培歐表示，這起危機源自中國大陸武漢，美國第一時間表示願投入專家與資源協助，中國大陸政府遲未允許；中國大陸政府最早知道病毒對全球可能造成的風險，但一再推遲與世界分享訊息。

龐培歐表示，G7全體成員都看到了，中國大陸政府在這段期間一直在宣傳假訊息，試圖偏離事實，這是又一起的假訊息運動。

龐培歐說，現在不是譴責的時刻，美國迫切希望與包含中國大陸在內的與世界上每個國家合作，找出解決辦法，拯救生命、維持健康，並恢復被武漢病毒嚴重破壞的經濟。這一切的基礎，將源自訊息透明化，包括中共在內的每個人，都具有充分的透明度，才能共同處理危機。

龐培歐23日上午參加G7部長級視訊會議，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）同日宣布，川普總統24日將參加G20（20國集團）領導人會議，共同討論如何對抗新冠肺炎；中國大陸外交部也宣布，中國大陸國家主席習近平也將與會，這將是疫情爆發後，習近平與他國領導人的首次會議。