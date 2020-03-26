關稅延後付？白宮斥假新聞

彭博資訊報導，川普政府正在討論是否允許進口商品延後三個月支付關稅，就此緩解新冠肺炎疫情導致經濟活動停擺的衝擊；但白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）否認傳聞，稱這項消息是「假新聞」。

關於美國海關與邊境保護局（CBP）等政府機構有關暫停徵收關稅三個月的討論，引發美國國內產業協會的反對。

美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」致函給美國海關與邊境保護局代理局長摩根（Mark Morgan），在信中對這項考慮中的措施表達關切。

繁榮美國聯盟表示：「在新冠疫情造成的財務困難和動盪之際，海關與邊境保護局不應該為了無國界企業的遊說措施，重新引入不公平的貿易產品，導致美國勞工進一步承受經濟苦痛；海關與邊境保護局的這項措施只會讓無數美國人的財務狀況進一步惡化。」

在新冠疫情衝擊美國經濟之際，關於調降關稅的討論聲浪升溫，不過美國總統川普持續拒絕相關提議。川普上周表明，即便多種產業因企業暫時關閉而歷經艱困時期，「也沒有理由」減免關稅。

納瓦羅駁斥延後支付關稅的報導，他表示：「這是假新聞，川普總統的關稅措施是對抗中國經濟侵略的重要防禦，我們如今更強大，就是因為關稅的存在。一旦解除關稅，將使中國大陸受惠，並且是以美國勞工為代價。」

以美國鋼鐵工人聯合會（USW）和國內製造業為首的美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）表示：「那個試圖推動終止邊境關稅，卻一無所獲的聯盟，現正推動延後支付關稅；他們正在遊說國會領袖人物和當局，我們堅決反對這項提案。」