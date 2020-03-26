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前聯準會主席柏南克：美經濟急墜後將強彈

經濟日報 / 編譯湯淑君黃淑玲／綜合外電
前美國聯準會主席柏南克。 路透
前美國聯準會主席柏南克。 路透

前美國聯準會（Fed）主席柏南克25日表示，美國經濟遭遇新冠疫情衝擊，可能急遽向下沉淪，但也將迅速從谷底翻升。

柏南克接受CNBC專訪時表示，美國此刻正陷入一波急遽下沉的衰退，但不會持久。他說：「下一季可能出現非常劇烈、短暫的衰退，我希望為期短暫。這當然是因為一切都關閉了」，「在關閉期間，不管持續多久，如果勞動力和企業沒有受到太大傷害，那麼我們就可能見到相當迅速的反彈。」

柏南克任內遭遇2008年金融海嘯，並帶領美國經濟走出衰退，他同時也是公認的「大蕭條」權威，但他認為當前情況與2008年金融海嘯及1930年代大蕭條時期相比，只有些微的相似點。

柏南克說：「這是一隻迥異於大蕭條的野獸。」他指出，大蕭條是「肇因於人禍、貨幣和金融震撼」；新冠危機帶來「相同的恐慌和波動的感覺」，但「更近似於一場重大的暴風雪或天災，而非典型的1930年代式大蕭條」。

微軟創辦人蓋茲24日則在一個網路節目中表示，對抗新冠病毒，美國已錯失原可避免強制封鎖的機會，商家現仍應維持關閉；當務之急是快速提升檢測量能。

蓋茲說，美國面對疫情沒有很快採取行動，現在只得執行居家禁令。「大家應該在1月時就被通知。」他說，因為病毒早在去年12月就在中國大陸發現。

蓋茲說，他了解人人隔離在家對經濟是一大災難，但這沒有中間地帶可供妥協，他建議封鎖關閉六到十周的時間，來抑制病毒傳播擴散。

蓋茲認為美國需要盡速提高檢測量能，且規劃出哪些人需要優先接受檢測。「檢測工作必須好好組織起來，優先實行，這是最最緊急該做的事。」他說，很遺憾體制內對傳染病的預防做得太少，不過他仍保持樂觀。

金融海嘯 疫情

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