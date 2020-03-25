川普急於解除防疫限制有私心？他的飯店快撐不住了

如果監督受新冠病毒疫情威脅的美國經濟體還不夠，美國總統川普還要緊盯另一場戲劇化的財務事件：讓他成為億萬富豪的川普集團飯店、高爾夫球場和房地產事業的財務狀況。

川普在美國和加拿大的五星級飯店，2200多間房間都空著；他在美國、蘇格蘭和愛爾蘭的高爾夫球場面臨關閉壓力；他所珍愛，有「南白宮」之稱的佛州棕櫚灘的濱海「海湖莊園」已關了。

就像美國各地的其他飯店，川普的飯店已被迫資遣大部分員工，川普集團面臨今年營業額可能暴跌的事實，2018年的營業額達到4.35億美元。

對於一個享有財務極不透明惡名的家族掌控事業來說，打擊會有多嚴重不得而知。

這也令人質疑，川普在制定這場危機的對策時，是否關心他自己的公司：國會2兆美元的巨額經濟振興方案是否有一部分用於資助川普的飯店和度假村事業，川普推動盡快結束因新冠病毒而實施的封鎖，是否為了挽救他的公司。

川普周二（24日）表示，「我們的國家不是建來關閉的」，呼籲在復活節（4月12日）之前結束防疫限制。他說：「你不能用關掉它這種方式毀掉一個國家。」