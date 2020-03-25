快訊

來世再當夫妻！塔位要跟劉真在一起 辛龍盼生死相伴

居家檢疫大學生揪友開趴 陳時中罕撂重話：不怕死不識相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普急於解除防疫限制有私心？他的飯店快撐不住了

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
受新冠肺炎疫情影響，川普集團位在佛州的「海湖莊園」已關閉。路透
受新冠肺炎疫情影響，川普集團位在佛州的「海湖莊園」已關閉。路透

如果監督受新冠病毒疫情威脅的美國經濟體還不夠，美國總統川普還要緊盯另一場戲劇化的財務事件：讓他成為億萬富豪的川普集團飯店、高爾夫球場和房地產事業的財務狀況。

川普在美國和加拿大的五星級飯店，2200多間房間都空著；他在美國、蘇格蘭和愛爾蘭的高爾夫球場面臨關閉壓力；他所珍愛，有「南白宮」之稱的佛州棕櫚灘的濱海「海湖莊園」已關了。

就像美國各地的其他飯店，川普的飯店已被迫資遣大部分員工，川普集團面臨今年營業額可能暴跌的事實，2018年的營業額達到4.35億美元。

對於一個享有財務極不透明惡名的家族掌控事業來說，打擊會有多嚴重不得而知。

這也令人質疑，川普在制定這場危機的對策時，是否關心他自己的公司：國會2兆美元的巨額經濟振興方案是否有一部分用於資助川普的飯店和度假村事業，川普推動盡快結束因新冠病毒而實施的封鎖，是否為了挽救他的公司。

川普周二（24日）表示，「我們的國家不是建來關閉的」，呼籲在復活節（4月12日）之前結束防疫限制。他說：「你不能用關掉它這種方式毀掉一個國家。」

川普 房地產 新冠肺炎 白宮

延伸閱讀

疫情嚴峻 川普：盼復活節前重啟經濟

政治防疫、亂開支票 川普缺點全都露

處理疫情轉積極！ 川普施政滿意度跳升5個百分點

川普向文在寅求援醫療裝備 首度啟動國防生產法

相關新聞

川普急於解除防疫限制有私心？他的飯店快撐不住了

如果監督受新冠病毒疫情威脅的美國經濟體還不夠，美國總統川普還要緊盯另一場戲劇化的財務事件：讓他成為億萬富豪的川普集團飯店...

傳美擬延收關稅3個月 白宮貿易顧問斥為假新聞

傳出美國川普政府為減輕新冠肺炎疫情導致經濟停擺造成的痛苦，考慮將進口商品關稅延後3個月支付。白宮貿易顧問納瓦洛（Pete...

2兆美元經濟振興方案 白宫與參院達協議可望快速通過

美國參院領袖與白宮25日清晨就2兆美元經濟振興方案達成協議，可望快速獲國會參眾兩院通過。

淡化疫情、檢測能量不足…CDC連環錯疫情爆發難收拾

「美聯社」報導，川普政府一系列的公共衛生當局失誤，如缺乏可靠的檢測工具、聯邦回應緩慢等，造成了新型冠狀病毒疫情在美大爆發。

政治防疫、亂開支票 川普缺點全都露

新冠肺炎疫情從年初延燒至今，WHO誤判殷鑑不遠，美國緊接著步上後塵。一場病毒危機，將川普總統的缺點暴露無遺，如今川普再開短期支票，盼在復活節前重啟經濟活動，這種完全視防疫專業如無物的「政治防疫」心態，恐讓美國疫情雪上加霜，不知伊於胡底。

處理疫情轉積極！ 川普施政滿意度跳升5個百分點

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，川普總統施政滿意度跳升五個百分點，達到49%，為上任以來最高點，因為多數選民肯定川普對新冠病毒疫情危機的處理；而孟莫斯大學(Monmouth University)公布的總統大選民調則顯示，前副總統白登以三個百分點的些微優勢領先川普。

紐時：美醫生囤積藥物 可能挨告

紐約時報報導，美國一些州的藥劑師委員會表示，新冠肺炎疫情在美肆虐，許多醫生為自己及家人開立處方箋，囤積可能有新冠療效的藥物，行為嚴重到委員會看不下去，祭出緊急限令或那些藥劑如何分配到藥局的指南；更多州表示，考慮控告囤藥的醫師。

紐約2大醫院禁陪產 產婦焦慮

紐約市兩大醫院網告知待產婦女，配偶、伴侶、家人、杜拉（doula，陪產員）不得陪產，此舉讓許多準媽媽對於即將來的生產感到焦慮和害怕。

川普向文在寅求援醫療裝備 首度啟動國防生產法

韓聯社報導，美國總統川普24日晚上與南韓總統文在寅通電話，川普希望南韓能提供美國對抗新冠肺炎的醫療裝備。

川普：不再把病毒與中國連一起

美國總統川普24日接受福斯新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國大陸連在一起。他之前稱之為「中國病毒」（Chinese virus）。

川普「政治防疫」 恐讓美雪上加霜

新冠肺炎疫情從年初延燒至今，世界衛生組織誤判殷鑑不遠，美國緊接著步後塵。一場病毒危機，將川普總統的缺點暴露無遺，如今川普再開短期支票，盼在復活節前重啟經濟活動，這種完全視防疫專業如無物的「政治防疫」心態，恐讓美國疫情雪上加霜，不知伊於胡底。

受訪揭醫療保護設備奇缺 紐約護理師遭院方訓誡

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，美國紐約1名護理師受訪揭露醫療設備不足後，隔天接到院方訓誡...

熱門新聞

後悔捐口罩給中國 日本豐川市長盼「有剩返還」：是我太天真

南韓N號房主嫌移送檢方公開謝罪 「謝謝制止我無法自拔的惡魔生活」

恐怖行徑不只一樁！N號房主謀接下買凶案欲殺害女童

紓困案即將過關 美股收高道瓊漲2112.98點

我必須要抓寶可夢！義大利男不甩禁令 外出趴趴走被抓包

解決醫療用品短缺！美國啟動國防生產法 訂購五億口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。