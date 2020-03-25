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彭博：白宮和參院就抗疫刺激計畫達成協議 今將表決

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美財長米努勤斡旋下，參院兩黨傳已達成共識。美聯社
美財長米努勤斡旋下，參院兩黨傳已達成共識。美聯社

彭博引述知情人士報導，川普政府已就美國對抗疫情衝擊經濟的刺激計畫，與參院共和和民主黨議員達成協議。

細節並未發布，但負責協商的官員所擬的法案包括對企業和各州及市政府的援助；發支票給大部分美國人；提供中小企業融資和援助以留住員工，更高規格的失業保障、延後納稅等諸多條款。

據了解，白宮幕僚 Eric Ueland表示，他希望周三早上將法案文本供議員審閱。

參院最快將於周三表決，還需通過眾院一關，再交付美國總統川普簽署。

川普 疫情

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