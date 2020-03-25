處理疫情轉積極！ 川普施政滿意度跳升5個百分點

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，川普總統施政滿意度跳升五個百分點，達到49%，為上任以來最高點，因為多數選民肯定川普對新冠病毒疫情危機的處理；而孟莫斯大學(Monmouth University)公布的總統大選民調則顯示，前副總統白登以三個百分點的些微優勢領先川普。

蓋洛普民調顯示，今年1月川普在參院彈劾審判最終表決中獲無罪後，施政滿意度也曾達到49%，本月稍早卻只有44%；共和黨人對川普施政滿意度維持在92%，獨立選民則上升8%、達43%；民主黨人也增加6%，達13%。

六成選民肯定川普處理疫情的方式，包括94%共和黨人、60%獨立選民、以及27%民主黨人。

川普被民主黨人批評太晚意識到新冠肺炎的威脅，一開始還對危機輕描淡寫；但川普每日偕同公衛專家召開記者會後開始贏回民心。

孟莫斯大學民調顯示，48%登記選民支持白登，45%支持川普，但這個差距在誤差範圍內；該民調也沒有公布聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)若在大選中對戰川普的數字。

該民調中，在300個「搖擺郡」(swing counties)，即在2016年總統大選中川普與喜萊莉‧柯林頓的支持度差距在10%以內的郡，50%選民支持白登，僅41%支持川普；獨立選民中，45%支持川普，44%支持白登。

部分專家警告，受新冠疫情影響，美國失業率恐飆到20%；該民調也顯示，25%登記選民用「難以謀生」形容自身經濟狀況，僅12％說經濟狀況有所改善；但52%登記選民說聯邦政府對他們自身財務狀況「沒有實際影響」，還有29%說政府對他們的財務狀況「有幫助」。

白登24日在美國廣播公司(ABC)「觀點」(The View)節目上，敦促美國民眾與川普政府應該傾聽公衛專家的建言，並批評川普；他對主持人說：「聽科學家的話；聽醫生的話；看看他們說什麼；我建議當局讓傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)更常出面清楚解釋現況，而不是讓川普或不是佛奇那種專家的任何人出面。」