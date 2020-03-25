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淡化疫情、檢測能量不足…CDC連環錯疫情爆發難收拾

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合24日電
「美聯社」報導，川普政府一系列的公共衛生當局失誤，如缺乏可靠的檢測工具、聯邦回應緩慢等，造成了新型冠狀病毒疫情在美大爆發。 美聯社
「美聯社」報導，川普政府一系列的公共衛生當局失誤，如缺乏可靠的檢測工具、聯邦回應緩慢等，造成了新型冠狀病毒疫情在美大爆發。 美聯社

「美聯社」報導，川普政府一系列的公共衛生當局失誤，如缺乏可靠的檢測工具、聯邦回應緩慢等，造成了新型冠狀病毒疫情在美大爆發。

川普總統3月初向大眾保證，聯邦疾病防治中心(CDC)研發的新冠病毒檢測試劑盒「完美」，且「每個想篩檢的人都能受檢」。

不過，在美國爆出新冠肺炎確診首例後，迄今仍有許多人未接受檢測； 在關鍵的2月，病毒才剛開始在美國傳播；CDC數據顯示，政府實驗室進行352次新冠病毒檢測，平均每天僅12次。

主管CDC的衛生福利部已啟動內部失誤調查，但外部觀察員和聯邦健康官員將矛頭指向四大主要議題，抨擊全國反應，包括初期不採用WHO提供的檢測工具、CDC更複雜檢測工具的疏漏、政府指南限制誰可受檢，以及太晚與私人企業合作擴大檢測效能。

白宮起初淡化疫情影響，錯失延緩病毒擴散的最佳時機。

哈佛大學全球衛生研究所主任艾什希‧賈(Ashish K. Jha)說：「因為白宮的訊息顯示『這沒什麼大不了，沒比流感糟糕』；這項訊息基本上讓聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或CDC沒有危機感。」

即便在過去兩周，私人實驗室獲准進行數以萬計檢測，專家仍警告全國檢測效能可能不足，畢竟需要一周才能知道結果。

川普曾自詡政府回應危機是完美的10分， 但全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)說：「CDC體系並非設計來檢測或追蹤大規模擴散，這是個失敗。」

兩名受訪的聯邦衛生官員匿名表示，CDC專家不知道有多少CDC研發的檢測工具能有效檢測病毒，也不清楚癥結點。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)健康正策專家默里森(J. Stephen Morrison)形容，檢測是個「災害」，他表示當局對危機的回應遲緩且令人困惑，此外，CDC被白宮邊緣化，是令人憂慮的發展。

白宮 新冠肺炎

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