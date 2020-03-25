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政治防疫、亂開支票 川普缺點全都露

世界日報 / 華盛頓記者 張文馨

新冠肺炎疫情從年初延燒至今，WHO誤判殷鑑不遠，美國緊接著步上後塵。一場病毒危機，將川普總統的缺點暴露無遺，如今川普再開短期支票，盼在復活節前重啟經濟活動，這種完全視防疫專業如無物的「政治防疫」心態，恐讓美國疫情雪上加霜，不知伊於胡底。

當新冠肺炎疫情尚在中國等亞洲地區悶燒，川普決定限制來自中國的旅客入境，成為他接著不斷拿來說嘴的防疫政績；但當疫情燒到家門口，一向不重視專家意見的川普，才終於承認疫情嚴峻，天天帶著專家參加疫情說明會，但仍強調前景樂觀。

這些與川普同台的專家，都接過來自川普的「暗箭」；川普常說情況樂觀，有足夠的檢測病毒能量，新藥開發進度超前，或是如何減緩疫情傳播，但記者轉頭就問專家意見；防疫經驗豐富的全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）就曾數度直接或間接反駁川普。

對一向傲慢自大，認為自己什麼都懂的川普而言，自然很難受用，轉而怒指「恐怖記者問討厭問題，美國人現在需要的是希望。」也等於了佛奇的專業。

於是，美國政府防疫，成了「專家懇談專業現實，川普亂給空頭希望」，專家與總統總各自表述的局面。

川普先開出15天內降低傳染的目標，又開出復活節前重啟國家與經濟運作的時間表，自始至終，只有副總統潘斯擔任敬業的「手板哥」，不斷宣傳15天的目標。

川普急於從疫情脫困，救股市也救選情，但心急的川普在過程中經常自以為是地提出許多想法，或強加於人的要求和期待；過去三年常見川普這種行為模式，偶爾見效，但處理政治和因應疫情的思考完全不同，川普不該也不能讓政治凌駕公衛專業。

川普天天親上火線，還發布他自認美好的時間表，川普若開了張芭樂票，將斲傷政府的公信力，貿然開放也可能讓美國置於更大風險之中，給民眾不切實際的希望，以致部分民眾不確實防疫。

「美國人現在需要的是希望。」美國人當然希望迅速恢復經濟活動、回到平常的生活，但美國現正面對的現實是確診病例破5萬大關，世界衛生組織（WHO）認為美國可能成為新冠肺炎下一個爆發中心，美國人現在更需要的是有能力遏制疫情的政府，而不是再一次讓人民希望落空的總統。

川普 疫情 新冠肺炎

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