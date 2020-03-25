航空「慘業」 不是空機就是取消 空服員比乘客多

受到新冠肺炎疫情蔓延衝擊，全美的航空服務正處於崩潰邊緣，幾乎每一班機都是空的，而新冠病毒爆發使一些航空管制員受感染，致使一些航空交通控制塔無人值班。

此外，即使航班大幅減少，但因乘客稀少，航空公司仍會整合剩餘的航班。

美聯社報導，美國一家主要航空公司的高層透露，在24日上午起飛的十幾架班機，每班的乘客不足10人；甚至有班機機師和空服員人數超過乘客。

這位高層說，航班的平均乘載率大約20%多一點，預計這個比率到周末將下降到15%左右。

運輸安全局(TSA)說，機場安檢查23日檢查了33萬1000人，比去年同期逾240萬人劇減86%。

大航空公司正在草擬計畫，以防發生因缺乏航空交通管制員或機場安檢員而使國內航班被迫停飛的情況。

該航空公司高層說：「我們已制定計畫，以防萬一。這是一種可怕情況。」

另一家大航空公司的高層稱這是「謹慎的應急計畫」，因衛生專家建議不要有超過10人聚在一處。

華爾街日報報導，政府正考慮下令關閉美國境內幾乎所有客運航班。不過，川普總統及其顧問不願勒令停飛，部分原因是客機還載有美國郵件和重要貨物。

管制全美航空交通的聯邦航空管理局(FAA)拒絕透露是否正考慮勒令航班停飛。

芝加哥中途國際機場和拉斯維加斯麥卡倫國際機場的控制塔已關閉近一周，但因有些員工的新冠病毒檢測呈陽性，所以24日仍然關閉。在另外八個機場工作的FAA員工，檢測結果也呈陽性。

政府官員一再拒絕排除國內航班空停飛的可能性，但同時表示不會立即停飛。川普日前表示，他不會考慮新的旅行限制。

航空公司及其工會正在遊說華府尋求救濟，國會參院共和黨人提出的一項法提案，提供500億元貸款應急，以及另外80億元援助貨機，但擁有大約75萬名員工的航空業表示，他們需要現金補助，以避免裁員。

國會眾院民主黨人提議向航空業提供400億元補助，以保留雇員的工資和福利。民主黨增加規定，包括要求航空公司到2050年把碳排放量減少一半，並在其董事會中加入括工會代表，眾院共和黨人領袖立即予以否決。