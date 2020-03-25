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救經濟或救人命？德州副州長：爺奶願為兒孫犧牲

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國德州副州長派屈克23日受訪表示，他寧可死掉，也不要防疫措施損害美國的經濟。美聯社
美國德州副州長派屈克23日受訪表示，他寧可死掉，也不要防疫措施損害美國的經濟。美聯社

美國總統川普24日表示，希望能在復活節（4月12日）之前恢復美國的經濟活動，引起美國究竟應該救經濟或救人命的辯論，川普顯然選擇救經濟，與他站在同一邊的還有德州副州長派屈克（Dan Patrick），他23日受訪表示，他寧可死掉，也不要防疫措施損害美國的經濟，而且他相信美國很多爺爺奶奶同意他的看法。

共和黨籍、現年69歲的派屈克接受福斯新聞台（Fox News）訪問時說：「我的訊息是：讓我們回到工作，讓我們恢復生活，我們要精明一點，像我們這些70多歲的人，我們會照顧自己。」

派屈克呼籲：「不要犧牲這個國家，別這樣做。」

派屈克說，他擔心防疫的公共衛生措施會終結他所認知的美國生活，為了他的兒孫，他願意冒會死的風險，保護美國經濟。

他說：「沒有人來問我，『做為銀髮族，你願意為了你的兒孫，冒死來交換所有美國人熱愛的美國？如果要交換，我加入。」

他說：「這不代表我有高貴的情操或很勇敢，我想這個國家很多爺爺奶奶會和我一樣。」

根據歐洲數據，感染新冠病毒而死亡的人，99%為50歲以上，其中許多人已有其他疾病在身。

川普 共和黨

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