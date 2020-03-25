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因應新冠肺炎疫情！紐約兩大醫院網禁止陪產遭砲轟

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國紐約兩大醫院網因應新冠肺炎疫情，規定不得陪產。歐新社
美國紐約兩大醫院網因應新冠肺炎疫情，規定不得陪產。歐新社

紐約市兩大醫院網告知待產婦女，配偶、伴侶、家人、杜拉（doula，陪產員）不得陪產，此舉讓許多準媽媽對於即將來的生產感到焦慮和害怕。

紐約時報報導，因應新冠肺炎疫情，紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian）23日公布美國境內最嚴格的產婦探視規定，禁止配偶、家人及其他提供支持的人士進入產房陪產，宣稱可保護產婦和新生兒避免受到新冠肺炎感染。美國西奈山醫院系統也宣布，24日起禁止配偶和其他訪客陪產。

西奈山醫院發言人李露西亞（Lucia Lee）在聲明中表示，「這並不是一個簡單的決定，這是前所未見的狀況，必須採取前所未見的方法保護我們的產婦、她們的家人及新生兒」。

紐約州衛生署日前宣布的準則中，在新冠肺炎疫情之際，產婦可由一名人士進入產房陪伴生產，因為陪伴人「在生產過程中對產婦的照顧至關重要」。但規定陪伴的人士不得出現任何新冠肺炎症狀且必須篩檢有無任何症狀，進入產房及產房樓層前必須量體溫。

紐約長老會醫院網每年約接生1萬5000多個新生兒。

預產期在6月、打算在Weill Cornell醫學中心（隸屬紐約長老會醫院網）生產的孕婦莎曼沙．莫森（Samantha Moshen）表示，「聽到我的丈夫不能陪伴我後，我非常焦慮且完全無法停止哭泣。我沒有辦法睡覺，我現在一團糟」。

即便部分醫生和醫院告訴產婦，她們可以透過Facetime等方式與愛人聯繫，莫森依然希望丈夫可以在現場陪產。

另一名Weill Cornell醫學中心懷孕36周的38歲產婦海茲查克（Laura Halzack）表示，「沒有什麼比與你共組家庭、你在乎的人在旁邊支持、愛護和接觸更重要」。

野獸日報報導，紐約助產士團體（NYC Midwives）23日表示，產婦若無法確保從自己選擇的人獲得持續不斷的支持話，會產生許多負面結果。

該團體指出，負面結果包括產婦在缺乏適當照顧情況下在家生產、分娩併發症增加、不必要的剖腹生產、產後憂鬱症增加、有色人種產婦發病率增加等。

新冠肺炎 紐約時報 新生兒

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