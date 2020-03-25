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接受福斯新聞台訪問 川普：我決定不再用「中國病毒」

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普24日在白宮玫瑰花園接受福斯新聞台節目主持人赫默訪問。美聯社
美國總統川普24日在白宮玫瑰花園接受福斯新聞台節目主持人赫默訪問。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普24日接受福斯新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為「中國病毒」（Chinese virus）。

川普說：「大家都知道病毒來自中國，但我決定我們不應該再在這上面大作文章了。」

川普說，他不後悔曾使用「中國病毒」這個字眼，並辯解說，其他疾病也用發源地來命名。

他說：「病毒來自中國。」

川普並說，他是在中國媒體指責美軍散播病毒後，才開始用這個字眼。他說，散播這個訊息的報紙是中國政府內「相當高層」的喉舌。

CNN之前報導，中國外交部發言人趙立堅提出美軍把病毒帶到武漢的陰謀論。

川普是在23日推文表示新冠病毒在美國傳播，不是亞裔美國人的錯之後，做此改變。越來越多亞裔美國人遭到種族和仇外攻擊。

川普上周否認「中國病毒」帶有種族歧視，他當時說：「完全沒有種族歧視，病毒來自中國，我想要準確一點。」

CNN在報導中指出，CNN在諮詢醫學專家，並接到世界衛生組織（WHO）的指導原則後，認為「中國病毒」名稱不準確，而且是一種汙名化。

川普 CNN 亞裔

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